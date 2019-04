Encuesta devela qué candidatos reciben más criticas en las redes sociales

Las redes sociales como termómetro para los precandidatos presidenciales preocupa a Mauricio Macri, quien según un estudio por menciones y hashtags acumula el 50% de mensajes negativos.

A través de su cuenta @mauriciomacri, la evolución de las menciones negativas fue en constante crecimiento de octubre a marzo, pasando del 20,63% al 26,13%. Las referencias más directas a su figura fueron hashtags como #Macrigato, #Macrinocumple y #Macrimiente.

Además, Macri abarca el 50% del total de las menciones negativas de los cinco precandidatos presidenciales. Lo sigue Cristina con el 24%, Massa, con el 13%, Urtubey, con el 8% y Lavagna, con el 5%, según un estudio de Diego Corbalán, con equipo de Sci Data.

A Cristina, por su parte, se la asocia con #Novuelvemás, y las críticas hacia su figura crecieron en el último semestre, pasando de 20% hasta el techo actual, de marzo, de 24,39%.

Lavagna, Urtubey y Massa tampoco pueden lograr escapar al hashtag #Novuelvemás, por haber sido ex ministros o ex funcionarios durante la gestión kirchnerista. Lavagna, por ejemplo, creció en menciones negativas, del 8,82% al 26,24%. Urtubey y Massa están más vinculados al peronismo y en la línea de tiempo se percibe que son más permeables al #Novuelvemás que el ex ministro.