Recortes presupuestarios en el Inta de Abra Pampa

En los últimos días ha trascendido posibles cierres de agencias del Inta en Jujuy por la crisis económica nacional. En Abra Pampa, para suerte de la región, no correría peligro la Estación Experimental Agropecuaria del Inta Miraflores, así lo manifestó su director Marcelo Echenique. A la fecha sólo habrían sufrido un recorte presupuestario. "Más allá de eso estamos haciendo todo lo posible para no frenar ninguna actividad y poder seguir trabajando. En nuestra zona por suerte no nos tocó, por ahora no vamos a tener ninguna reducción de las agencias, ni en la Experimental, ni tampoco del Instituto de Agricultura Familiar que se encuentra en Hornillos", dijo Echenique, aclarando que en la región de Jujuy y Salta no tocó ninguna reducción, contrariamente a otras zonas del país.

El recorte presupuestario no influyó en el desarrollo normal de las acciones del Inta de Abra Pampa, teniendo solo que redoblar el trabajo por parte de su personal. Es por eso que continúan los trabajos por ejemplo el miércoles pasado se desarrolló una jornada sobre ensilaje de forrajes en Barrios con productores de esa zona que realizaron implantación de forrajes invernales con importantes resultados, siento una actividad que cada vez va tomando más fuerza con productores que se van adentrando en esa idea.

También por estos días en la Estación Experimental local se realizó ecografías a llamas que entraron en servicio para poder comprobar su preñez. "Estamos trabajando fuerte en reproducción, hemos tenido porcentajes muy buenos de preñez el año pasado, siendo el 80% de la tropa y la idea es poder replicárselo hacia los productores", dijo Echenique.

En tanto la última semana de marzo cerró la convocatoria de proyectos especiales de Pro Huerta, que son proyectos que se tuvo en los últimos tres años para la organización de productores donde se pudo financiar obras de agua, proyectos de agregados de valor, entre otros, siendo 10 los proyectos presentados de la zona. En lo que se refiere a chakus (esquila de vicuñas), el Inta Abra Pampa acompaña desde el año 2014 a todos los chakus de la Puna que se desarrollan a cargo de las Comunidades Manejadoras de Vicuñas. Para este año se espera el respaldo de siempre cuando comience el año vicuñero que se promedia entre septiembre y diciembre tratando de abarcar nuevas comunidades, como es el caso de Quera y Agua Caliente que se encuentra a la vera de ruta provincial 79, quienes ya iniciaron sus primeras capacitaciones.

Por otro lado, los ensayos de trasplante de embriones en llama se siguen realizando año tras año, tratando de ajustar una técnica para realizar trasplante de embriones congelados. Hace un par de años atrás se realizó un ensayo con embriones enfriados consiguiéndose la preñez esperada. Entre otros trabajos, desde el Inta se sigue apoyando con las tareas de ensayo de suplementación, más precisamente se trata del engorde a corral que tiene como fin poder mejorar la calidad de la carne de los animales que ya salen a faena.

Y no se puede dejar de mencionar el trabajo que realiza el Inta en base a quínoa, "en la Experimental en los últimos cuatro años se probaron más de 50 poblaciones distintas de quínoa, de las cuales aproximadamente cinco vamos seleccionando todos los años que tienen muy buenos rendimientos y la idea es poder tenerlas a disposición de los productores", explicó Marcelo Echenique. El trabajo es similar con popa andina en concordancia con la Experimental de Balcarce con 109 genotipos y variedades de papa que próximamente se hará la cosecha.

Finalmente, en base a los resultados que obtiene la estación meteorológica del Inta y con respecto a la cantidad de precipitaciones que hubo en el verano pasado, se estima que este año no haya problemas de sequía. "Fue un año normal de lluvias para el promedio que oscila en los 350 milímetros siendo muy parecidos también al año 2017". Echenique aclaró que este verano pareciera que la lluvia fue menos, pero cuando llovió fue de mucha cantidad, "eso equipara el promedio, ha sido un año normal para la zona".

Ocumazo y Calete

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción entregó créditos a las comunidades de Ocumazo y Calete para la ejecución de obras que permitan mejorar la infraestructura para la obtención de agua destinada al riego y consumo humano.

Al respecto, el ministro Juan Carlos Abud Robles, informó que los fondos entregados ascienden a la suma de 800 mil pesos y corresponden al segundo desembolso para los proyectos de mejora integral del sistema de abastecimiento de agua para fines múltiples. Asimismo puso de relieve la importancia de las obras que “no sólo permitirán mejorar integralmente el sistema de riego, sino que además va a favorecer a las familias de la zona porque van a tener agua potable de manera permanente”.

Por su parte, el secretario de Economía Popular, Rubén Daza, precisó que la iniciativa beneficiará a 62 familias de la comunidad aborigen de Calete y 54 de Ocumazo. “Son obras que ya venimos trabajando hace tiempo y que con este dinero se va a poder finalizar la red de agua”, expresó y destacó que también se prevé instalar un sistema de red de agua domiciliaria que abastezca a todas las familias de la zona.

A fin de garantizar el correcto uso de las obras y eficientizar su servicio, agregó que se brindará asistencia y asesoramiento técnico a los beneficiarios de ambos proyectos.