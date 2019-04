Hoy culmina primer ciclo para árbitros

En nuestra capital, sede de Atsa, arrancó ayer con 130 participantes el 1º Ciclo de Capacitación de Aiafa (Asociación de Instructores de Árbitros del Fútbol Argentino) a instructores y árbitros.

Justamente Carlos Espósito, presidente honorario de Aiafa, contó que "esto es una preocupación del Consejo Federal de AFA por la zona Norte del país y es tanto para instructores como para árbitros porque si no tenemos instructores no lograremos que los árbitros se capaciten solos", agregando que "Rubén Alderete (representante del NOA ante el Consejo Federal) fue quien hizo el contacto con Aiafa que es una institución que trabaja sin fines de lucro, sólo solicitamos alojamiento y traslados, pero nada más. Y el Norte como el Cuyo es una preocupación del CF porque ven que no se capacitan, no vemos ganas o a lo mejor es la idiosincrasia de cada uno para crecer", señaló.

También confesó que "soy el fundador de Aiafa y aunque cedí mi lugar para ser presidente honorario el pensamiento es el mismo de ayudar a la gente del interior, conociendo las falencias y sabiendo que no siempre pueden estar dependiendo de Buenos Aires. Tenemos que crecer desde el lugar que estamos y afirmar el compromiso de que sin continuidad no se puede crecer". En ese sentido remarcó que desde Aiafa "primero está el compromiso con la gente del Interior, tanto instructores como árbitros, segundo no defraudar y aquí contamos con videoconferencias de exárbitros y médicos deportólogos".

Sin entrar en polémicas Espósito aclaro que "la tecnología en el fútbol es necesario para saber si una pelota entró o no entró pero yo y muchos no estamos de acuerdo con esto del VAR y todas esas cosas".

Así también habló sobre el cuestionado árbitro Gerardo Méndez Cedro diciendo que "no tengo motivos para emitir opinión como persona no lo conozco, tampoco me guío por los comentarios. El arbitraje de antes no es que era mejor ni peor, era distinto, los jugadores también, las épocas son todas diferentes", cerró. (Sebastián Castro)