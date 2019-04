Restauran la Bandera Nacional de la Libertad Civil

Un equipo de restauradoras, coordinado por la especialista Patricia Lissa, trabajó junto a autoridades de la Secretaría de Cultura de la provincia desmontando el templete que la alberga a la Bandera Nacional de la Libertad Civil para su restauración y el acondicionamiento del histórico Salón de la Bandera en Casa de Gobierno.

María Sol Barcalde, restauradora Textil; Ivana Rigacci, licenciada en Conservación y Restauración de Bienes Culturales; María Dora Lasalandra Aguirre, técnica en Conservación, y la directora Provincial de Patrimonio, Valentina Millón, participaron de la segunda etapa en el marco del proyecto de Restauración y puesta en valor de la Bandera Nacional de la Libertad Civil.

La primera instancia se llevo a cabo el año pasado cuando se accedió a la enseña patria para poder realizar los primeros cateos y de allí se realizaron diferentes estudios específicos. En esta oportunidad, ya teniendo los resultados de dichos análisis, se convocó al equipo de restauración que lleva adelante la segunda etapa en un lugar especialmente acondicionado para trabajar sobre nuestra Bandera Nacional de la Libertad Civil y el textil que la acompaña.

Valentina Millón expresó que en la presente etapa se realizarán "diferentes pruebas de consolidación y de limpieza con el fin de determinar los protocolos a seguir para la intervención de restauración que compone la tercera etapa. Es importante reconocer también, que a partir de haber trasladado la Bandera a su sala de restauración, se va a realizar la restauración del Salón de la Bandera, ahora se trabajará en la pintura y las aberturas del salón".

La funcionaria agregó que "la Bandera junto al textil se encuentran seguros y a resguardo para iniciar la segunda etapa. Es muy valioso para toda la provincia este proceso y saber que en paralelo se está avanzando también en el proyecto y realización del centro de interpretación donde estará a resguardo en condiciones optimas de exposición, y con el reconocimiento que merece".

Confirmó que el 25 de mayo se reabrirá el salón "con una réplica en el templete donde estaba ubicada la original, ya que tanto el salón como el templete son obras de arte; y antes de fin de año esperamos tener la Bandera de la Libertad Civil restaurada y a resguardo en el Centro de Interpretación con las condiciones necesarias tanto de temperatura, iluminaria y seguridad necesarias para que todos puedan visitarla y aprender sobre nuestra historia", estimó Millón.

El equipo trabajó en las restauraciones de otros emblemas históricos, como la Bandera de Macha, tanto en Bolivia como en Buenos Aires, la Bandera de los Andes, la de Cabot en San Juan.

Detalles de los trabajos programados

La restauradora Ivana Rigacci dijo estar orgullosa de haber sido convocada “para trabajar sobre este patrimonio nacional. Sobre la bandera podemos decir que es de seda pintada, la técnica de pintura es directamente sobre el textil, o sea que no hay una capa de preparación, es una técnica bastante sensible por eso es importante que la bandera no se vuelva a poner en posición vertical en el mueble histórico, lo que se va hacer es poner la bandera en condiciones optimas de conservación y su preservación futura”.

Agregó que “en esta etapa vamos a trabajar sobre el Escudo que es la parte pintada, se va a hacer consolidación de la capa pictórica, porque hay zonas donde la capa esta despegada de la base, eso se va a volver a adherir, se va a hacer limpieza, se va a hacer reposición de los faltantes, ya que tiene intervenciones anteriores (parches), estas situaciones de deterioro visibles se van a tratar y se van a compensar para que la bandera tenga una lectura más armoniosa”.

A su turno María Sol Barcalde dijo que su “parte en el equipo es colaborar con todo lo que tiene que ver con la intervención en la pintura del escudo y los textiles, y luego en el montaje. Es un trabajo en equipo donde aplicaremos todo los principios científicos de la restauración y la conservación de estos tiempos. Trabajamos con geles en pruebas de limpieza y al tratarse de un textil adherido a otro textil, se trabajará, para conservar su materialidad, con adhesivos especiales para su consolidación”.

María Dora Lasalandra Aguirre mencionó que “lo primero que me llamó la atención cuando abrimos el soporte donde estaba alojada el emblema, antes de empezar con las etapas de estudio y restauración, fue encontrar tizne de neumático quemada. De allí empezamos con este proyecto de restauración. La idea es que la Bandera ya no esté en posición vertical, sino casi horizontal, aproximadamente a treinta grados. Mi función en el equipo es preparar el soporte de la Bandera, donde va a estar colocada, luego de la limpieza, consolidación, vamos a cambiar la situación colocando la bandera sobre una superficie de apoyo con un textil que acolchone como base y luego la bandera. Lo que va a tener este nuevo espacio es la seguridad, en condiciones de riesgo para el emblema, esta se pueda retirar, además de tener iluminación adecuada, las condiciones de temperatura y de resguardo para la preservación de este bien histórico”.