Rivarola llevó su mensaje de unidad a la Quebrada

El diputado Rubén Armando Rivarola, presidente del Partido Justicialista jujeño, visitó en la tarde de ayer las localidades de Huacalera y Tilcara en apoyo a los candidatos locales, en vistas a las próximas elecciones del mes de junio, reiterando su mensaje de unidad en el peronismo provincial para llegar otra vez a ser gobierno.

La primera parada de la visita fue la localidad de Huacalera, que castigada por el frío de la jornada, no ahorró por ello su fervor.

La gira, en la que Rivarola estuvo acompañado por el diputado Alfredo Gerry y por Karina Paniagua, presidente del Concejo Deliberante de Humahuaca y referente del peronismo quebradeño, inició su curso en el local desde el que lanzó su candidatura Juan Antonio Cunchila, quien aspira a dirigir la Comisión Municipal. Irá acompañado por Elida Mamaní, Néstor Quispe y Mabel Vargas.

Cunchila le expresó a este medio que "soy hijo de peronistas, mi padre fue fundador de la Comisión Municipal, y de a poco me fui lanzando a la política. Para las elecciones pasadas me habló el compañero Rivarola, y vuelvo a presentarme pensando en la juventud, en la necesidad de fomentar los deportes, en la falta de cloacas que sufre mi pueblo", coincidiendo con el presidente del PJ de que todo esto se logrará con la unidad en el peronismo jujeño.

Dijo que "al hotel de Huacalera los visitan el presidente, el gobernador, y no ven que a este pueblo le faltan cosas básicas como las cloacas, que a las dos de la mañana abren la compuerta y sacan por un canal al río. No podemos prometer más de lo que está a nuestro alcance, pero son necesarios puentes para que los vecinos puedan cruzar los ríos, y son cosas por las que venimos peleando desde la comunidad, y que próximamente haremos desde la Comisión Municipal".

Rivarola, por su parte, expresó ante los presentes que "hay que convocar a todo el peronismo, a todos los que están decididos a cambiar una realidad que se vive todos los días, cuando vamos a pagar la luz, el agua y el gas, cuando vemos la facturas que aumentan un cuatrocientos, quinientos por ciento. Tenemos que decirles a todos los compañeros que se acerquen a poner el voto de confianza, pensando en todo lo que están viviendo y están pasando", remarcó el legislador que es vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de Jujuy.

Agregó que "este gobierno les está sacando a los que trabajan para volverlos más pobres, y a los pobres volverlos indigentes. Eso es el gobierno provincial, y del nacional ni hablemos, nos viven mintiendo. No es el cambio que ofrecían. Por eso es que el PJ recorre la provincia apoyando a sus candidatos".

La concejal humahuaqueña Karina Paniagua agradeció la visita de la comitiva, diciendo que "hace falta que se camine la Quebrada, donde estamos trabajando por la unidad de nuestro partido. Éste es el camino para seguir creciendo, porque aunque no podamos juntar los votos que tienen en localidades como Libertador, como San Pedro, nuestros votos suman y son importantes".

Por su parte, Alfredo Gerry valoró "al presidente del partido, porque es la primera vez que un presidente deja su oficina para salir con la gente. Venimos a cambiar la situación que se vive, con un gobierno que nos está chupando la sangre. Y sabemos que el único que lo cambia es el peronismo".

Tras compartir la invitación a la choriceada anfitriona, la comitiva siguió hacia Tilcara, donde se inauguraba la sede partidaria. Allí Pablo Mendoza, candidato a intendente, empezó por decir que "nos mantuvimos firmes, aquí en Tilcara, con la misma firmeza con que he visto al compañero Rubén, luchando porque el justicialismo se mantenga vivo y de pie. Seguramente hay compañeros que no están de acuerdo, pero pensamos que la mejor manera de juntarnos no es con los dirigentes por delante, sino con el pueblo por delante".

Dijo que "nosotros vamos a seguir luchando desde el Partido Justicialista, donde siempre vamos a estar. Hay compañeros que se pasaron de vereda a Cambiemos, pero nosotros vamos a seguir pensando que tenemos que volver por los más humildes. Alguna vez cometimos el error de acompañar a esa gente con nuestro voto, quienes después desde la municipalidad empezaron a dañarnos. Sabemos que tenemos que ganar en la Provincia y tenemos que ganar en la Nación, y nosotros vamos a acompañar con los votos".

