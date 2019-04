Autorizan tomar préstamo de 307 millones de dólares

Ayer se aprobó como Ley 6.117, en la primera sesión ordinaria de la Legislatura de este año, la autorización para la gestión de un préstamo internacional por 307 millones de dólares para el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa. Se pretende construir 158 edificios escolares, conectividad, equipamiento y capacitación docente.

La ley se aprobó alrededor de las 14 de ayer, luego de un debate entre varios sectores."La educación tiene que ser una cuestión de Estado", dijo el diputado y presidente del bloque oficialista Alberto Bernis, en la sesión luego de alocuciones en contra. Planteó que por muchos años fueron oposición y nunca se opusieron a un financiamiento, planteando que no se trata de oponer por oponerse, y destacando la importancia del fortalecimiento de la educación. Si bien reconoció que supone poner en garantía la coparticipación, explicó que es uno de los requisitos, y descartó que se trate de una cuestión política sino de un crédito para fortalecer la educación pública.

Entre los planteos se sucedieron alocuciones de la oposición que rechazaban la propuesta aludiendo un nuevo endeudamiento, con un alto stock, acusaciones de obras no concretadas y falta de rendimiento de cuentas, entre otras irregularidades. El sector de izquierda se opuso a la propuesta, planteó que ya hubo un achicamiento del presupuesto e infraestructura escolar al que se sumaría a la nueva deuda, y pidió junto a otros sectores el voto nominal, moción que fue rechazada.

En ese sentido el diputado Rubén Rivarola explicó que la deuda que tuvo la Provincia cuando se hicieron 150 escuelas la pagó la Nación y no la Provincia, al igual que la cantidad de viviendas que se hicieron . "Hoy vemos que el Gobierno nacional se ha olvidado de nuestra provincia, tenemos que hacer escuelas, seguramente hay que hacerlas y tenemos que salir a pedir crédito; queremos hacer rutas provinciales y tenemos que salir a pedir créditos", explicó durante la sesión asumiendo que se hacían obras. Dijo que no se puede decir que "no" a más escuelas, esperando que se consiga el crédito y se invierta en Jujuy.

En tanto, durante el cuarto intermedio, Bernis expresó sobre la ley aprobada que "esto tiene que ver con la decisión política del fortalecer el sistema educativo, esta plata va a ser destinada a mejorar la infraestructura escolar, darle conectividad a todos los chicos y maestros de todas las escuelas de nuestra provincia, mejorar la calidad educativa, la capacitación al docente", precisó. Aclaró que es un proyecto político que surgió del Pacto Social por la Educación y que será otorgado por la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que el gobierno decidió que se pagará con ganancias del proyecto Cauchari I, II y III.

Durante la sesión la diputada Alejandra Cejas del PJ planteó una cuestión de privilegio, cuestionando al vicegobernador Carlos Haquim por impedir con la Policía, el ingreso de referentes gremiales al recinto, pero que finalmente ingresaron. Al ir al cuarto intermedio, el diputado Osvaldo Cuellar consideró esto un agravio y pidió que se remita la versión taquigráfica a la comisión de Asuntos Institucionales para que analice los dichos.

El proyecto

Los alcances la ley que supone el proyecto "Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa" fue desglosado por la diputada María Ferrín. Detalló que implicará la construcción en cinco años de 158 edificios nuevos, de los cuales 94 serán de nuevas escuelas, al que se agregará el mobiliario, y de esos 54 escuelas secundarias, 14 bachilleratos, 40 escuelas rurales con Tics, 8 escuelas primarias, 30 jardines maternales, 1 escuela de formación profesional, y un centro integral de educación técnica en San Pedro. De los 94 suman 64 edificios nuevos para escuelas que no tienen edificio, 64 construcciones, 42 para secundaria, 2 escuelas especiales, 6 profesionales y 5 institutos de formación superior.

Ratifican nueva Junta de Calificación Docente

Por otra parte, con el voto de la mayoría oficialista se ratificó el Decreto-Acuerdo 8.340 que dispone la creación de la Junta Provincial de Calificación Docente, mediante Ley 6118.

Al respecto, el diputado Rubén Armando Rivarola (PJ) dijo que sobre el nuevo sistema que pretende instalar en el gobierno de la Junta Calificadora Docente, “mi opinión es clara y concreta: me parece lisa y llanamente un avasallamiento de los derechos históricos de los trabajadores de la educación”.

“Es imposible pensar que desde el Poder Ejecutivo se designe y por cuatro años, al presidente de la Junta y que la representación docente quede sometida a las decisiones de la política oficial. Tal designación que podría incluso sobrevivir al mandato del actual Poder Ejecutivo, constituye una aberración en un tiempo en que hablamos de reivindicar y valorizar la fuerza de los trabajadores organizados”, acotó el vicepresidente segundo de la Legislatura jujeña.

“Y si se trata de pensar en trabajadores organizados y experimentados, precisamente son los docentes jujeños los que mejor expresan esos conceptos”, subrayó Rivarola.

Finalmente señaló que “por estas razones simples y republicana, mejor a oponer a este nuevo mecanismo que se pretende imponer en contra del sentido común y la razonabilidad más elemental de un sistema democrático”.

Cabe señalar que todos los legisladores que tomaron la palabra al tratarse este Decreto señalaron su oposición, coincidiendo que se eliminan leyes que costaron años de lucha docente, entre ellos una norma para calificar a los profesores del nivel superior, y que pone en peligro al Estatuto del sector.

El principal punto que se cuestionó es la falta de representatividad que tendrán los docentes en la nueva Junta, ya que los miembros del gobierno serán mayoría. En ese sentido, expresaron su preocupación de que el puntaje de los maestros y profesores pueda ser objeto de cuestiones arbitrarias, tal como viene sucediendo, según dijeron, en la selección y designación de jueces y otros funcionarios judiciales.

El único que habló a favor del Decreto 8.340 fue el diputado Ramiro Tizón, quien afirmó que la nueva Junta dará agilidad a los trámites que realicen los docentes en cuanto al nombramiento, traslado y permuta de funciones, entre otros, de los docentes jujeños.

Se creará una comisión de fiscalización sobre el préstamo

INICIATIVA/ EL LEGISLADOR PROVINCIAL RUBÉN RIVAROLA PLANTEÓ SU CREACIÓN

Por iniciativa del diputado Rubén Rivarola durante la sesión de ayer, logrado la mayoría necesaria de votos para la aprobación de la ahora Ley 6.117, se incorporó un séptimo artículo por el que se creará una comisión de fiscalización y control, para dar seguimiento al programa que contempla la normativa a través del crédito. La idea es que esté integrada por un miembro del Poder Ejecutivo, uno del Consejo de Ciencias Económicas, del Colegio de Arquitectos, y cuatro del Poder Legislativo, dos del bloque mayoritario y dos de la oposición.

Equipamiento y capacitación

El proyecto también prevé en infraestructura escolar reformas integrales, entre ellas construcción de baños, cocina, cambios de instalación eléctrica, etc; y serían intervenidas 338 escuelas, 239 primarias, 67 secundarias, 17 de nivel inicial, 3 escuelas especiales, 6 de formación profesional, 2 institutos de formación superior, y 4 escuelas normales. Aspiran a incluir aulas móviles; conectividad para escuelas; equipamiento tecnológico, 4.580 elementos tecnológicos, digitales, audiovisuales y científicos; y capacitación docente; 1.229 computadoras, 3.782 monitores y otros; y observatorio de políticas educativas.