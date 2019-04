Una mujer desaparecida dejó el temporal en Jujuy

Por Celeste Marconiz y Marcela Navaz

El feroz temporal ocurrido en las últimas horas del jueves y que se mantuvo hasta ayer pasado el mediodía en diferentes puntos de la provincia dejó como saldo una joven desaparecida que fue arrastrada por una correntada hacia un canal en Libertador General San Martín.

Días atrás, cuatro familias de los barrios Mariano Moreno, El Chingo y Alto Comedero fueron afectadas por las fuertes lluvias en capital.

Además las fuertes lluvias ocasionaron crecidas del río Xibi Xibi aunque afortunadamente desde la Dirección de Emergencia Civil indicaron que no se registraron familias evacuadas.

Según se pudo conocer ayer, una joven identificada como Yael María Machuca de 22 años intentó cruzar la avenida Antártida Argentina pero fue arrastrada por el caudal de agua pluvial hasta un canal.

El hecho se registró alrededor de las 22 del jueves, cuando la tormenta había ocasionado cortes de luz en distintos barrios y según manifestaron vecinos que presenciaron el lamentable episodio, la joven de Caimancito y estudiante del Profesorado que funciona en la Escuela de Comercio Nº 4 intentó cruzar pero las violentas aguas la arrastraron.

El sector cuando llueve de manera torrencial se convierte en un verdadero peligro no sólo para peatones sino también para motocicletas y vehículos de menor porte por el intenso caudal de agua que arrastra.

Según versiones extraoficiales la estudiante salió del Profesorado y a pesar de algunas advertencias, intentó cruzar la corriente de agua argumentando que perdía el colectivo, tras dar algunos pasos el agua la arrastró por el canal pluvial.

A pesar del intento de dos jóvenes primero uno a la altura de la avenida Juan XXIII que habría tratado de socorrerla tirándose detrás de ella y luego otro joven, que descendió de su automóvil rápidamente para rescatarla, éste logró tomarla de la mano, en el borde del canal que se encuentra cementado, pero fue arrastrado por la joven cayendo también.

En tres ocasiones logró sujetarla pero por distintas circunstancias se soltó. La joven es intensamente buscada por efectivos de la División Lacustre, Bomberos de la Policía de la Provincia y voluntarios.

No hubo familias evacuadas

El fenómeno climático que dejó como resultado un hecho lamentable en la provincia, también ocasionó algunas crecidas de ríos por lo que se activaron inmediatamente los mecanismos de prevención, a fin de evitar consecuencias. Afortunadamente, desde la Dirección de Emergencia Civil no registraron reportes para asistir a familias inundadas o evacuadas. "Hemos estado atentos durante toda la noche y el día siguiente, sobre todo con los espacios del parque Xibi Xibi. No hubo ningún inconveniente, tampoco se activó el protocolo de seguridad a raíz de que el caudal no aumentó como para evacuar", indicó el director de Emergencia, Guillermo Siri.

Luis Luna es quién intentó salvar, en sucesivas acciones, a la joven

Luis Luna, es quien intentó socorrer a la joven María Machuca que fue arrastrada por el agua en el canal de desagüe de avenida Antártida Argentina. Relató que alrededor de las 22 terminó de jugar al fútbol como consecuencia de la intensa lluvia que se desató en Libertador, de allí se dirigió al barrio Santa Rosa a dejar a uno de sus amigos y cuando regresaba lo hizo por avenida Juan XXIII para salir por avenida Antártida Argentina. Al ingresar a esa arteria alcanzó a ver a la joven estudiante que era arrastrada por el agua y a un muchacho que intentaba ayudarla estirándole la mano.

Dijo que de inmediato se dirigió en contramano y a toda velocidad para darle alcance y cuando llegó al último tramo de la avenida descendió rápidamente del auto para lograr socorrerla, justo en el borde del canal, allí le estiró la mano logrando agarrarla pero la fuerza del agua hizo que él también cayera, con tan mala suerte que resbaló y junto al otro muchacho cayeron a lo profundo y allí la chica lo soltó pero unos metros más adelante logró darle alcance y sujetarla, esta vez del brazo.

Mencionó que en todo momento se encontraba calmado y que sabía que no debía luchar contra la corriente y consciente de que en algún momento serían arrastrados a la orilla pero que los constantes manotazos de la joven lo sumergían en el agua. Intentó agarrarse de algunas pequeñas ramas o arbolitos pero se salían de raíz.

Recordó que lamentablemente chocaron contra dos o tres troncos ocasionando que la joven se soltara de nuevo, tras un breve tramo logró nuevamente agarrarla, en esa ocasión de los cabellos mientras ella gritaba, fue allí que logró aferrarse a otra rama pero en ese momento un tronco los impactó provocando que soltara a la joven para no volver a verla más.

Recordó que pudo agarrarse de un pequeño árbol, donde descansó un par de segundos, pero que la fuerza del agua hizo que también se desprenda y fue cuando el agua lo arrojó para la otra orilla, justo en un sector donde el canal hace una curva bien cerrada, en ese tramo el agua no tenía mucha fuerza por lo que pudo aferrarse bien a un árbol donde tomó fuerzas para lograr salir, “fueron 10 o 15 minutos eternos, logré recuperarme y pude salir, en ese tramo el agua alcanzaba casi los 2 metros y me encontraba con el agua hasta la cintura. Una vez fuera del canal tomé fuerzas y salí de nuevo en su búsqueda”.

“Intenté seguirla por el borde del canal pero no lograba ver nada por lo que comencé a silbar y gritar”.