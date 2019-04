"Trabajaremos en alianza como lo hicimos siempre"

El Congreso Provincial del Partido Justicialista se reunió ayer nuevamente a fin de avanzar en diversos puntos de cara a las próximas elecciones. De la reunión participaron numerosos congresales de toda la provincia, quienes además ratificaron su respaldo al presidente del partido, Rubén Rivarola, y reiteraron el llamado a la unidad partidaria.

La sede del PJ fue el escenario de este nuevo encuentro que contó con el quórum suficiente para su realización, además de la presencia de militantes de diferentes sectores del justicialismo quienes acompañaron el desarrollo del encuentro que fue presidido por Karina Paniagua, vicepresidente del Congreso, ya que el presidente del cónclave, Nilson Ortega, no participó.

Durante la reunión, se dio lectura y se aprobó el acta del último Congreso, se ratificaron las decisiones tomadas en los últimos encuentros, además se facultó a la Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial para la conformación de frentes y alianzas electorales, y se aprobaron las recomendaciones de amnistía del Tribunal de Disciplina. Además, se designó a los miembros de la Junta Electoral que quedó conformada por Facundo Figueroa, José Zenarruza, Marcela Farfán, Juan Moyano y Johana Cussi.

Finalizado el encuentro, el presidente del PJ jujeño, Rubén Rivarola, advirtió que fue un congreso "exitoso, como hace tiempo no sucedía", con una amplia participación de congresales. "Fue un encuentro popular en el que se discutieron todos los puntos y se intercambiaron ideas; estamos trabajando hacia adelante, bregando por la unidad del justicialismo, con un partido de puertas abiertas", señaló.

Ratificó que pese al rechazo de algunos sectores dentro del partido, se buscará conformar frentes y alianzas de cara a las elecciones. Explicó que "hay un sector que no quiere las alianzas y quieren cerrar el partido, pero claramente el peronismo busca seguir trabajando en alianza como lo hicimos siempre" y enfatizó que "el peronismo es amplio y generoso, no queremos más divisiones en el partido, queremos trabajar todos juntos. La gente quiere estar, quiere trabajar, lo que pasa es que algunos quieren destruir al partido, pero no lo van a lograr".

En relación a la participación de los miembros del Congreso provincial, señaló que fue numerosa y que "han venido a trabajar conformes y con ideas claras para que vayamos hacia adelante".

Por su parte, la vicepresidente del Congreso provincial, Karina Paniagua, destacó la participación de los congresales en el encuentro y remarcó que pese a las circunstancias, continúan bregando por la unidad del partido. "El PJ siempre está bregando por la unidad de los compañeros de toda la provincia y vamos a seguir trabajando en ese objetivo porque la intención es poder convocar a todos los compañeros justicialistas", manifestó dejando entrever que si bien hay diferencias con algunos sectores, "esas diferencias se las debe dirimir dentro y no fuera del partido y justamente para eso convocamos a los congresos para debatir ideas y consensuar acciones".

Hoy se reúne el Consejo Provincial

En la sede partidaria de avenida 19 de Abril, hoy se reunirá el Consejo Provincial del PJ.

La cita fue convocada a las 10 de la mañana a fin de abordar las decisiones adoptadas por el Congreso Provincial de ayer, entre otras cuestiones.

Según el orden del día previsto para este encuentro, se dará lectura al acta de la reunión anterior, se tratará lo actuado y aprobado en Congreso Provincial de ayer y los consejeros abordarán la situación de los afiliados con incumplimiento de las disposiciones del artículo 66 de la Carta Orgánica.

Cabe mencionar que la última reunión del Consejo Provincial se realizó el pasado 19 de febrero donde se ratificó la amnistía para los afiliados suspendidos y la conformación de una mesa de acción política para la convocatoria a los diferentes espacios políticos para la conformación de los frentes electorales.