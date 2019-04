Cuyaya por 3 puntos

Atlético Cuyaya no es favorito en la serie ante Central Norte de Salta por los playoffs del Regional Federal. Sin embargo, hoy desde las 16 cuando pite el inicio el juez Guillermo Catala de la Liga Regional, serán once contra once dentro del reducto "Plinio Zabala" de Perico.

El fútbol no tiene lógica, por eso el "bandeño" no se siente de menos, más allá de la diferencia de presupuesto que manejan uno y otro club, pero a la hora de la verdad eso queda de lado.

De entrada no podrá contar con Bruno Solorza, el delantero expulsado en la última fecha de la fase de grupos deberá purgar dos partidos de suspensión, por lo tanto se pierde la serie ante el "cuervo".

Pero durante la semana, la presencia de Juan Arraya sorprendió, el delantero fue exigido y aparentemente tendría un lugar en el equipo, aunque habrá que ver si el DT Claudio De los Ríos decide ponerlo de entrada o bien en el banco de los relevos.

Cuyaya deberá tener cuidado con la experiencia que maneja Central Norte, en líneas generales, cuenta con jugadores que pasaron por el Federal A en muchas temporadas,

pero no debe relegar su juego, y para ello tendrá que estar enchufado César Ruiz, el "Mago" tendrá que ser el termómetro de un equipo que sabe de jugar finales y da pelea cada bocha como si fuera la última.

No deberá dejar sorprenderse por la visita que saldrá a plantear el partido de igual a igual, sucede que en los papeles el más obligado a pelear el ascenso es Central Norte, porque armó un equipo de la mano del entrenador Ezequiel Medrán para dar pelea y ser protagonista. Hasta fue el primer equipo en la fase de grupos en pasar de ronda, logrando superar la línea de 20 unidades, algo que le da la chance de definir la serie de local, ya que Cuyaya entró como uno de los mejores terceros.

Habrá un gran marco de público, la decisión de la dirigencia de llevar el duelo ante Central Norte a Perico pasó por una cuestión netamente económica, René Flores durante la semana había declarado que importaba más la gente del "bandeño", no obstante con la chance que se abrió de tener 2 mil simpatizantes del "azabache" visitando Jujuy los números pudieron más y se terminó por relegar la localía.

Central Norte desde ayer está concentrado en el hotel Los Arcos de la ciudad de Perico.

No será un partido más para Cuyaya, sabe que puede llegar a dar el batacazo del inicio de los playoffs del Regional.