"La música es la forma más directa de conocer una cultura"

La cantante venezolana Cecilia Todd referente de la música tradicional de su país visitó nuestra ciudad inaugurando el ciclo de entrevistas denominado "Otras Miradas. Diálogos sobre el arte y la Identidad" impulsado por la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc). En ese sentido Todd fue entrevistada en el Espacio Incaa de Jujuy por el periodista y escritor Iair Kon y el público tuvo oportunidad de apreciar su mirada como referente cultural y la música, abordando temas variados. El Tribuno de Jujuy fue parte de la conferencia. A continuación algunas de las reflexiones de la invitada.

Cecilia Todd el viernes brindó una doble función de su espectáculo a las 21 y a las 23 en Centro Cultural "Héctor Tizón" de nuestra ciudad.

Canto popular venezolano. "Es la expresión más pura de nuestra cultura que está en peligro de extinción no porque la gente no se esté expresando sino porque sufrimos un avasallamiento a través de los medios de comunicación de música prefabricada fuera del país. Pero es un canto importante y necesario, tenemos que poner nuestro granito de arena para mostrar lo que tenemos como pueblo, no solo en Venezuela sino en toda América Latina. Por suerte hay mucha gente apostando por ese camino que muchos seguimos alimentando. En el mundo se están perdiendo esas expresiones. La defensa del canto popular es una militancia".

Atahualpa Yupanqui. "Él estuvo en Caracas en 1973, lo conocí e hicimos una amistad grande. Vino a mi casa a cenar y no lo podía creer. Cuando llegó me dijo ‘dime qué hago‘ y yo me preguntaba ‘cómo le voy a estar diciendo a Atahualpa que corte un cebolla‘, pero así lo hizo. Fue un honor, un regalo de la vida, él se sentó y todos nos sentamos a su alrededor oyéndolo con su visión sobre la música que era una postura frente a la vida. Conocer a estos personajes (también me pasó por Mercedes Sosa), te marca, por su amor hacia la tierra, por su amor por lo que somos".

Sus inicios. "Yo no decidí que me iba a dedicar a cantar, la vida me fue llevando y cuando me di cuenta estaba montada en el burro y no había manera de bajarse ni quería bajarme. Lo que siempre tuve claro era que quería cantar música venezolana. Empecé de muy pequeña hace 46 años, yo imitaba a mis hermanos, ellos tocaban cuatro, un instrumento que en algún momento de la vida estaba en las casas de todos los venezolanos".

La música venezolana y el cuatro. "El cuatro es básico en casi todos los géneros musicales de Venezuela, acompaña toda la geografía musical venezolana, es la estructura de la música venezolana".

La música y la identidad. "La geografía define el carácter y la personalidad de la gente. La música es la forma más directa de conocer una cultura. Al oír un joropo sabemos que es de Venezuela. Es la personalidad de un país. Me identifico con mi cultura, con lo que soy, para mí no hay nada más emocionante que ver las manifestaciones culturales cuando viajo por mi país, eso es conmovedor. Nosotros no hacemos música comercial en una disquera, allí a los artistas nos llaman producto, y no lo somos. Muchos, como yo, elegimos lo que queremos cantar porque nos gusta, porque nos sentimos identificados, porque nos hace sentir algo, porque nos emociona".

Su visita a Argentina. "Cuando llegué a la Argentina llegué en pleno invierno justo cuando regresaba Perón y yo no tenía idea y me encontré con una país en efervescencia, nunca había ido a una marcha en Caracas, entonces todo era una novedad. Y allí me enteré de la muerte de Allende y fue algo que me marcó, no solo por el acontecimiento en sí sino porque lo que viví aquí me impactó la reacción de la gente. Y ahí me dí cuenta que somos muy diferentes en el Caribe, nosotros para bien o para mal somos una fiesta y resulta que no siempre es así. Llegar aquí y ver eso me abrió la cabeza, fue definitorio".

Trova contemporánea. "La música forma parte importantísima de la vida de cualquier persona pero tener contacto directo con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Vicente Feliú, Astor Piazzola, Joan Manuel Serrat y muchos otros. El tener ese contacto directo fue maravilloso, ese compartir el tú a tú, con espontaneidad es absolutamente maravilloso y enriquecedor".

Música argentina. "A mí me llegó la música argentina por el padre de una amiga que nos regaló varios discos y de repente tuvimos en las manos ‘Mujeres Argentinas’ de Mercedes Sosa, ‘Buenos Aires Hora 8’, dedicado íntegramente a la obra de Astor Piazzolla, Les Luthier y otro disco de Atahualpa Yupanqui. Esos discos me marcaron la vida no solo a mí sino a todos, a Latinoamérica y al mundo. Fue impresionante, muy fuerte, nos reuníamos con amigos solo a escuchar esos discos. Para la misma época nos había llegado también Joan Manuel Serrat, Facundo Cabral y después los chilenos, como Víctor Jara, quien con mucha generosidad una vez me invitó a cantar cuando yo no era nadie. Así empecé a oír música argentina. La primera canción que oí de Mercedes Sosa fue ‘Juana Azurduy’. Y también quiero destacar el rock argentino, no conozco un fenómeno igual en el mundo".

La música como compromiso transformador. "Como decía Atahualpa la música es una actitud frente a la vida, una sensibilidad que te lleva a otros niveles. Uno no es mejor o peor sino pero nos une el amor por lo que somos, a nuestras raíces y nuestra cultura".

Reguetón. "Ahora estamos viviendo una situación que no es la mejor, nos invaden ritmos prefabricados como el reguetón, una mezcla de no sé qué, y estoy convencida que no salió de la nada, se ha ido posicionando en muchos sitios en el mundo entero y creo que no es casualidad, porque los seres humanos estamos implicadísimos a la música y se nos puede transformar por medio de ella. Las canciones no tumban gobiernos pero ayudan, pueden crear conciencia o no".

El público. "Fue cambiando numéricamente pero mi público es muy fiel. Para mí sigue siendo un fenómeno que cada vez que tengo un concierto la gente vaya y responda tan cariñosamente. Nunca deja de sorprenderme que la gente vaya a mis conciertos".

Venezuela hoy. "Nosotros estamos viviendo una situación muy grave en Venezuela. Pero les quiero decir que si quieren saber qué pasa en Venezuela lean cualquier diario y casi siempre es lo contrario a lo que allí dice. Para mí la gran desgracia de Venezuela es el petróleo, creo que lo que estamos viviendo no es ideológico sino que Venezuela tiene mucha riqueza natural y van por eso. Es esa la razón de ser de lo que estamos viviendo. Nuestra situación es difícil, es cruel, porque hay mucha gente interesada en esa riqueza y están dispuestos a hacer lo que sea por eso. Es inhumano lo que vive Venezuela. Hay mucha gente metiendo mano pero considero que nosotros somos un país soberano y si tenemos problemas los resolvemos nosotros, no necesitamos ayuda de nadie. La gente allá tiene una vida normal con muchas restricciones pero no necesitamos ayuda humanitaria porque esta la pide el país afectado. Es un crimen lo que se está haciendo con