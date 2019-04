"Llegan madres solteras con niños en estado de desnutrición"

La crisis económica que azota al país se hace sentir en la sociedad jujeña, el hogar "Pequeña Belén" que trabaja de forma voluntaria en la contención y alimentación de personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad pide colaboración para construir un lugar más grande y para la comida que ofrecen cada día.

El objetivo de la institución es lograr la recuperación y reinserción social de madres víctimas de violencia, jóvenes y niños en situación de riesgo y vulnerabilidad, con problemas de adicciones, en abandono y falta de afecto, brindándoles amor, seguridad, contención y una familia que cuida de ellos, es decir, lo necesario para su desarrollo afectivo e intelectual.

Son aproximadamente 40 las personas que concurren cada día al hogar, desde bebés recién nacidos hasta adultos mayores que superan los 60 años.

Actualmente, están realizando una refacción para que las personas que albergan tengan la mejor comodidad y puedan extender su servicio a gente que necesita de su ayuda. Las remodelaciones constan en alambrar todo el perímetro del lugar y construir más habitaciones y otros espacios en uno de los sectores del terreno.

Manuel Colque, voluntario de la institución, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "la idea de hacer esto viene desde hace mucho, ya habíamos comenzado pero tuvimos que parar debido a que no contábamos con materiales para seguir avanzando".

En ese sentido también recordó que hace años sufrieron un ataque por parte de vándalos que destrozaron ventanas, puertas y hasta intentaron quemar la institución. Tras ese hecho los voluntarios y los niños, jóvenes y adultos que viven en el lugar sienten temor de que les vuelva a ocurrir por esa razón quieren avanzar cuanto antes con la obra.

Necesitan materiales de construcción como ser cemento, ladrillos o bloques, también herramientas ya que las que poseen tienen mucha antigüedad. De todas formas cualquier donación como ser puertas, ventanas o chapas en desuso les sirve para la edificación del lugar.

Por otra parte, también precisan mercadería, como ser alimentos (leche, carne, fideos, arroz, etc.), artículos de limpieza o ropa para todas las edades.

"Queremos terminar cuanto antes para tener más seguridad y porque hay mucha gente que está llegando todos los días a pedirnos ayuda y necesitan un albergue. Más ahora porque se viene el frío y tenemos que tapar ventanas con cartones", comentó Colque.

Añadió también que no sólo se trata de construir otro espacio sino además mejorar el edificio que posee algunas falencias y es necesario ponerlo en óptimas condiciones ya que ahí viven desde bebés hasta adultos mayores.

Asimismo, afirmó que "algunos se quedan a dormir y otros vienen a comer y se van. También tenemos a muchas personas que llegaron con muchos problemas y ahora son voluntarios".

"Están viniendo chicos jóvenes de 10 años que llegan con sus padres, familias completas que se encuentran en situación de calle y pobreza. A veces llegan entre 10 y 20 personas por día", añadió.

Por su parte, Vanesa Guzmán, otra voluntaria, indicó que "llegan muchas madres solteras en situación de calle con niños en estado de desnutrición. Por eso nos urge que nos donen leche u otros alimentos porque constantemente llegan casos de pequeños que la pasan mal".

Fomentar la educación

UNA FAMILIA / INTENTAN FORMAR DENTRO DE LA INSTITUCIÓN CON AQUELLAS PERSONAS QUE LA PASAN MAL.

El primer objetivo es que los niños y jóvenes estudien y se inserten en la sociedad.

“Hablamos a madres embarazadas que piensan abortar y están desorientadas sin ganas de vivir. Nosotros las sacamos de esa situación y les decimos que la vida es muy importante. Queremos que estudien y se superen”, sostuvo Vanesa Guzmán, voluntaria del hogar.

Hay personas que viven desde hace más de 10 años en el hogar, algunos lograron salir de situaciones de adicción o pobreza y vencieron esos flagelos, y al día de hoy formaron una familia y poseen un trabajo. Ellos, muy agradecidos con los voluntarios, asisten frecuentemente para colaborar con las personas que llegan.

Al respecto contó que “yo llegué muy depresiva y sin metas al hogar. Mi hermano me habló sobre el hogar y cuando llegué todo cambió. Empecé a sentir otra cosa y se me encendió el espíritu de ayudar al otro sobre todo cuando vi que muchas personas salieron de situaciones muy difíciles”.

Para finalizar aseguró que antes, por sus problemas, no hablaba pero ahora “me animo a hablar y aprendí a expresarme”.

Para colaborar, la dirección es calle Bahía Paraíso 956 del barrio Alto Éxodo Jujeño de Alto Comedero o al número 388-154346415.

Herramientas para superar flagelos

El año pasados dos estudiantes realizaron una práctica profesional correspondiente a una cátedra de quinto año de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Ucse.

Observaron problemáticas de consumo, violencia familiar, situaciones de personas con vínculos violentos familiares y en relaciones de pareja que por diferentes motivos sentían vergüenza o culpa, entre otras.

Antonella Ramírez, una de las estudiantes, manifestó que “intentamos implementar algunas estrategias para los chicos y sus padres. Desde algunas herramientas de la psicología les brindamos posibilidades para trabajar con las cuestiones que aparecían. Desde la promoción y la prevención hicimos talleres en base al diagnóstico situacional que hicimos”.

Cuando hay una vulneración de derechos de un niño “me parece muy importante articular con algún Centro de Desarrollo Infantil y con la oficina de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes donde otras miradas también aportarán para que el niño salga de esa situación”, mencionó.

Por último, explicó que “había mucho trabajo por hacer pero hicimos lo que pudimos, con los niños planteamos actividades desde el juego o desde el dibujo para que ellos nos digan qué piensan sobre tal tema como ser el alcohol y las drogas. O también algunas sobre prácticas que están válidas y legitimadas sobre los golpes como correctivos en las familias”.