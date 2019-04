"Lo que más me gusta es trabajar en familia"

El otoño suele ser la época preferida de los aficionados a los jardines para realizar remodelaciones o cambio de plantas y también de los accesorios o adornos de ese sector de la casa. Y es aquí donde surge la necesidad de hallar piezas que reflejen la cultura local y brinden un aspecto distinguido a los espacios florales.

Jorge Claros comprendió esta necesidad y hace más de 15 años que se dedica a la fabricación de grandes vasijas de barro que se usan para decorar jardines exteriores como interiores; también realiza de forma artesanal macetas, adornos como los clásicos enanos o ranitas de jardín, que comercializa todos los sábados en la ya tradicional Feria de las Plantas de avenida 19 de Abril.

PIEZAS DECORATIVAS / LAS GRANDES PIEZAS LLAMAN LA ATENCIÓN DE LOS CLIENTES.

Cuando se le consultó a Jorge cómo fue el momento en el que eligió realizar artesanías para vivir, sonríe y mira hacia el cielo en señal de agradecimiento a quien le enseñó el oficio. "Fue gracias a mi suegro, fue él quien me enseñó cómo ganarme la vida haciendo piezas con mis propias manos. No sé qué haría hoy que no hay trabajo por ningún lado si no tuviera mi propio oficio", recordó.

Al mismo tiempo contó que su especialidad son los jarrones arenados que pueden ser usados para decorar jardines exteriores, porque son impermeables y también para espacios interiores en donde se los combina con flores secas. Las piezas a las que se refiere son vasijas de barro con formas alargadas en color negro y decoradas con arena sobre la que de forma manual se pintan vistosos diseños incaicos, combinando colores negros, grises y blancos.

JORGE CLAROS / ARTESANO DE VASIJAS DE BARRO.

Al hacer referencia sobre cuáles son las ventajas y desventajas de vivir de las artesanías, Jorge guardó unos segundos de silencio y dijo: "Lo que más me gusta de mi oficio es poder trabajar en familia", ya que cuenta con un taller en barrio Belgrano donde reside junto a sus seres queridos. Allí junto a sus dos hijos adolescentes elabora los productos que comercializa los sábados en la Feria de las Plantas.

Y en cuanto a la desventaja de ser artesano, indicó que "como en todos los negocios hay días buenos y días malos, meses en los que se pueden pagar las cuentas tranquilamente y otros en los que no". Pero vuelve a destacar que "es bueno poder manejar mis tiempos sin depender de alguien más y poder trabajar con mis hijos".