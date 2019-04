El Señor y la Virgen del Milagro visitan la provincia

Los santos patronos de Salta, el Señor y la Virgen del Milagro, visitaron ayer la provincia de Jujuy por primera vez en la historia, gracias a un pedido de la parroquia Virgen de Lourdes del barrio Campo Verde, de la capital jujeña.

Hasta el 16 de este mes las imágenes recorrerán distintos lugares de la provincia, estando previsto que hoy visiten el Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, la santa patrona de Jujuy, lo que seguramente convocará a una importante cantidad de devotos.

Desde ayer a las 7 de la mañana, la comunidad de Pampa Blanca ya estaba convocada en el acceso a esa localidad carmense para recibir las imágenes.

Por eso el primer poblado jujeño viniendo desde Salta se vistió de fiesta con globos, banderitas, cánticos y preparó un rico desayuno para todos, es que tan memorable visita reunió a la familia.

MISA / EL OFICIO RELIGIOSO QUE SE REALIZÓ A LA TARDE EN ALTO COMEDERO, QUE ESTUVO A CARGO DEL OBISPO FERNÁNDEZ.

La mañana fresca e inquietos niños que corrían felizmente, hicieron corta la espera. El Señor y la Virgen del Milagro llegaron cerca de las 8 de la mañana, acompañados por una caravana de autos y con ellos los responsables de la visita. Aunque la primera parada en el pórtico sur de la provincia fue muy breve, no faltaron la emoción y las lágrimas de los pampeños. "Les pido que mejoren las cosas, soy jubilada y pido por mi familia. Señor y Virgen del Milagro gracias por venir, ahora sí vamos a estar mejor, tengo fe por el bien de todos, ayúdennos", fueron los pedidos de Rosa Ramos, quien con lágrimas en su rostro se expresaba entre una multitud que miraba las hermosas imágenes.

GRAN CONCURRENCIA / IMPORTANTE CANTIDAD DE GENTE SE CONVOCÓ EN ALTO COMEDERO PARA RECIBIR A LOS SANTOS PATRONOS.

A las 9 y 30 de la misma mañana los santos patronos salteños llegaron a la ciudad de Perico. Ingresaron primero a la Feria Mayorista, el centro comercial que tiene como santos patronos justamente al Señor y la Virgen del Milagro.

Luego que los numerosos presentes rezaran unas plegarias, continuaron su recorrido por la plaza central periqueña, donde una muchedumbre recibió a las imágenes. Frente a la parroquia San José, el padre Germán Maccagno y el padre Víctor Acchura rezaron unas oraciones junto al pueblo que exclamó "Viva el Señor y Virgen del Milagro! ,Viva!". "No sé por qué lloro, pero son lágrimas de alegría, de emoción, es fuerte ver las imágenes. Pido por mi hijo, pido por salud, sé que son muy milagrosos. Además, me recuerda a mi mamá cuando íbamos a Salta", fueron las palabras de Eva Mendieta, quien no paraba de llorar al ver las imágenes.

BENDICIÓN / EL OBISPO FERNÁNDEZ JUNTO A LA VIRGEN DEL MILAGRO.

El mismo recibimiento tuvieron en el barrio Alto Comedero, donde las imágenes peregrinas presidieron la misa que ofició el obispo César Fernández, tras lo cual se realizó una procesión de antorchas hacia Río Blanco, donde hoy los santos patronos de Salta permanecerán durante toda la jornada. Mañana está previsto que visiten en Palpalá la capilla de su advocación, y el martes Campo Verde y Alto Comedero.