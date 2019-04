Tragedia en el Riachuelo: cayó un auto durante la madrugada y murió ahogado un niño de 8 años

El drama se apoderó del domingo a la mañana en el límite sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un auto en el que viajaba un hombre de 48 años y su hijo de 8 cayó al Riachuelo durante la madrugada. El adulto logró recomponerse y salir a la superficie por sus propios medios, pero lamentablemente el pequeño perdió la vida en las profundidades

Unas ocho horas después de sucedido el accidente, especialistas de Prefectura Naval y de la Policía de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires hallaron un cuerpo, que fue rescatado del agua y trasladado en una bolsa cerrada a una ambulancia del SAME.

El titular de esa entidad, Alberto Crescenti, confirmaría unos minutos después que se trataba del cadáver del pequeño: "Lamentablemente se constató el fallecimiento de este menor por el equipo del SAME. Yo dije que hasta no saber, no encontrar el auto y el cuerpo no había que decir nada. Ahora está constatado su fallecimiento. Fue algo lamentable", dijo al canal A24.

El hecho ocurrió poco antes de las tres de la mañana del domingo sobre la calle Pellegrini, a unos 150 metros de la llegada al puente Bosch. El hombre, de iniciales S.E.S., conducía un Chevrolet Aveo negro, cuando en una zona de curva y contracurva perdió el control, rompió una baranda protectora y cayó al agua.

Según las primeras informaciones, el hombre salió desesperado del agua pidiendo ayuda a los gritos. Allí, fue atendido por dos policías de la Ciudad de Buenos Aires que controlaban la zona y fue entonces cuando comentó que su hijo de 8 años, de inicial M., viajaba con él en un asiento trasero.

En las primeras horas de la mañana, buzos tácticos del cuerpo de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Prefectura Naval se encuentran con un rastrillaje junto a la orilla con el fin de poder encontrar el vehículo. Al haber una visibilidad nula en las aguas, el barrido se realiza mediante tanteo a ciegas. En la zona de la búsqueda hay unos cuatro metros de profundidad.

Después de unas horas de búsqueda, el personal de bomberos de la Ciudad advirtió que se encontraron partes de un vehículo en las aguas turbias del Riachuelo.

El hombre, que según los testigos, intentó ingresar al agua para rescatar a su hijo, quedó internado en el Hospital Penna. El subcomandante Bernardi indicó que, de acuerdo a los especialistas del SAME que lo atendieron, el hombre exhalaba aliento etílico. Se teme que consumió una importante cantidad de alcohol antes de manejar su auto.