El "Takin Warmi" de Maryta en Buenos Aires con Nadia Larcher y Soema Montenegro

Hoy Maryta de Humahuaca inicia junto a otras dos cantoras argentinas, como son Nadia Larcher y Soema Montenegro, el ciclo de recitales “Takin Warmi” (Mujeres de la Canción), en Buenos Aires. Será a las 21 en La Casa del Árbol, de avenida Córdoba 5217, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo principal del ciclo es hermanar, concientizar y compartir la música de raíz de nuestro país y Latinoamérica.

El ciclo que fuera ideado por la coplera Maryta, quien en 2009 inicio el camino de unir a las mujeres músicas en el ciclo cultural “Madres Cantoras” llega a Buenos Aires con esta renovada propuesta acompañada por hermanas de la música de raíz, para despeñar distancias geográficas y unir las voces en una misma sonoridad que refleja los lazos extendidos por la Pachamama en toda la superficie terrestre.

De esta manera, uno de los tantos proyectos que la cantora humahuaqueña viene desarrollando en forma independiente desde hace muchos años, se extiende fuera de nuestra provincia.

Nadia Larcher es cantora y docente nacida en Andalgalá, Catamarca, intérprete de música popular argentina y latinoamericana. En la actualidad forma parte del ensamble Don Olimpio dirigido por Andrés Pilar, del dúo Seraarrebol junto al compositor y cantante Ignacio Vidal, y de Proyecto Pato junto al pianista Lucas Pierro, sobre canciones de Luis Víctor "Pato" Gentilini.

Nadia es una de las voces frescas de la música popular; su canto tiene sentimiento y compromiso con sus raíces y con su tiempo. Compartió escenario con Liliana Herrero, Lucho Guedes, Duratierra, Juan Falú, Juan Quintero, Acaseca Trío, Negro Aguirre, el dúo Arias-Castro, Teresa Parodi, Diego Schissi, Orquesta Sin Fin, entre otros.

Fue convocada a homenajear a Mercedes Sosa en varias ocasiones por el arreglador y director musical Popi Spatocco. Larcher reside en Buenos Aires desde el año 2012 además es docente y así construye un lugar dentro la canción y la música argentina, en el linaje de Teresa Parodi, Liliana Herrero y, más allá, de Mercedes Sosa. Sin un plan que la tenga como solista, cercana a Spinetta, el jazz, lo experimental, piensa en proyectos colectivos.

Soema Montenegro es cantante, compositora experimental e investigadora de la voz latinoamericana, afincada en Buenos Aires mezcla los sonidos y las imágenes de los paisajes de la selva y la montaña con su original poesía, creando una nueva y única voz en la escena musical actual de Sudamérica.

Sabe fusionar las diferentes latitudes musicales, en la búsqueda de conectarse con los orígenes de la voz latinoamericana y ahondar en sus sonidos. Por su faceta de artista multidisciplinar recibió elogios de la crítica de audiencias internacionales en todo el mundo.

Soema participó en el 2010 en el documental "The take away show #100” del reconocido director francés Vincent Moon, y actuó en varios de los más importantes festivales internacionales como el del Word Music en el Mundo, en Marruecos, España, Francia, Suiza, Bélgica, Australia, Alemania, Polonia, Chile, Colombia y en Estados Unidos.

Fue invitada a participar en un proyecto innovador en Argentina llamado "Se Trata de Nosotras", iniciativa de Cultura de la Nación y el Comité en Contra de la Trata de personas; y también participó de Playing for Change Argentina.

Soema comienza este nuevo recorrido con una gira por Corea del Sur invitada por el Festival Seul Music Week, en junio fue invitada a participar del Festival Internacional de Música de Curitiba, en Brasil, y seguirá presentando sus nuevas músicas por las diferentes ciudades.

Su cuarto álbum "Camino a la Templanza" saldrá este año. La templanza simboliza la fluidez entre el pasado, presente y futuro, se corresponde a la idea de la creación continua. Las composiciones de este álbum son un viaje que representan encuentros con diferentes fuerzas, espíritus, que como los puntos cardinales en el cielo guían a los viajeros en sus caminos. Un viaje de un estado de la vida y continuidad hacia otro, la transformación que nos va llegando, el deseo de poder despojarse de uno mismo para comenzar a habitar lo que realmente somos.

Y la jujeña Maryta es coplera y cantora, tiene editados varios discos, y genera espacios y ciclos que hablan de gran creatividad. El año pasado hizo su primera gira por Estados Unidos, y dio el concierto de apertura de Latin American Cultural Week 2018 en New York. Dictó la clínica de Cantos Ancestrales para la Universidad Hamilton College, Clinton, New York; y participó en Saints Peter´s Church, en esa misma ciudad.

También hizo giras por Colombia, Brasil y México, y grabó con otros artistas para el documental sobre el Carnaval de Jujuy para la Televisión China.