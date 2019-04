Storani: "El deterioro de la figura del presidente es muy fuerte"

El vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, consideró ayer que "el deterioro de la figura de Mauricio Macri es muy fuerte" y que eso "disminuye sus chances de ser reelecto". También consideró que le resulta "atractiva" la propuesta de Lavagna.

En medio de los reclamos de un sector de la UCR para tener mayor influencia dentro del Gobierno, el referente del histórico partido político reiteró que dentro de ese espacio "hay un clima de muchísima decepción".

"No me arrepiento de haber hecho la alianza con Cambiemos. Fue un enorme servicio de parte del radicalismo, pero a partir de allí nuestra idea fue que se conformara una verdadera coalición y no un instrumento electoral", resaltó Storani.

En diálogo con Radio 10, el dirigente destacó, además, que le "resulta atractiva la propuesta" del economista Roberto Lavagna, posible candidato a presidente, ya que "plantea una unidad nacional y superar la polarización".

"El deterioro de la figura de Macri es muy muy fuerte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y disminuyen sus chances de ser reelecto", agregó. Al igual que lo hizo en varias ocasiones, Storani cuestionó al Gobierno al señalar que "en muchas decisiones trascendentales el radicalismo no fue consultado, sino sólo comunicado". "Ante cada elección hay que hacerse un análisis y ver qué camino seguir. La Convención tiene que hacerse para debatir qué balance se hace después de cuatro años", manifestó al respecto. Por último, Storani también dijo que le "gusta mucho" la figura del líder de Evolución, Martín Lousteau, uno de los radicales que pide una interna presidencial dentro de Cambiemos.

Una decisión de Macri

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, se metió ayer en la polémica que tiene en vilo al radicalismo con expresiones a favor del jefe de Estado, al sostener que el compañero de fórmula presidencial "debe ser una decisión de (Mauricio) Macri".

"Personalmente creo que la fórmula es un problema del presidente, el compañero debe ser una decisión de Macri. Uno puede dar concesiones, pero coincido con Elisa Carrió en que debe hacerlo el presidente", resaltó el funcionario, que marcó así diferencias con la conducción de su partido, que propone elegir al candidato a vice. Sobre las fricciones que en los últimos meses afloraron en el seno de la coalición de Gobierno, y que en alguna medida tensionan la alianza electoral de cara a los comicios de octubre, Aguad intentó poner paños fríos al indicar que "siempre ha habido una comunicación muy estrecha entre el radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica".

"Si Macri perdiera, la alianza no continuaría"

El dirigente radical Ricardo Alfonsín vaticinó ayer que en el caso de que el presidente Mauricio Macri perdiera las próximas elecciones y no hubiera un segundo mandato entonces la alianza de la UCR con el PRO en Cambiemos "no seguiría".

"Si perdieran las elecciones yo creo que sería la oportunidad para que el partido diga ‘bueno, muy bien, ya ganó otro partido, ahora podemos empezar a discutir si hacia adelante. Podemos reunirnos con fuerzas que piensan igual y hay que crear un espacio que está vacante en la Argentina y lo representan distintas fuerzas que están compitiendo entre sí. Deberán reunirse en el espacio socialdemócrata", indicó el hijo del expresidente Raúl Alfonsín.

En una entrevista a radio Milenium, el exdiputado nacional dijo que en algún momento la UCR deberá replantear su estrategia y "tomar la decisión de juntarnos con los que piensan igual para competir contra los que piensan distinto, no al revés". "No son las ideas las que nos unen, no son las ideas económicas sociales", enfatizó, y agregó que lo que unió a la UCR con el PRO en 2015 fue "la amenaza que se cernía sobre la República" ante la eventualidad de un nuevo mandato del Frente para la Victoria. Para Alfonsín, la UCR no debería pedir la candidatura a vicepresidente para acompañar en la fórmula a Mauricio Macri, sino presentar candidatos propios dentro de la alianza Cambiemos. "No solamente creo eso, sino que creo que ganaría con relativa facilidad las Paso. Si el partido resolviera ratificar lo dispuesto en el 2015, la Unión Cívica Radical tendría que tener candidato propio".