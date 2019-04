-¿Cuándo van a terminar de completar la nómina de jueces y fiscales en el Poder Judicial de Jujuy?

Irán saliendo de a poco, hay 19 concursos que están en trámite, es decir que son 19 cargos que están declarados vacantes y se están llevando adelante los concursos. Hay otros 9 que están declarados vacantes y que todavía no comenzaron a cumplirse las etapas de los concursos que son una entrevista, una prueba de oposición y un proceso de evaluación de antecedentes. En los próximos meses naturalmente habrá la producción de órdenes de mérito para cubrir muchos de esos cargos. La tarea no tiene final porque constantemente se producen vacantes en el Poder Judicial, y constantemente hay que llevar adelante los procedimientos de selección. Lo que fundamentalmente quería dar cuenta, porque es el dato que refleja la efectividad con la que ha venido funcionando el Tribunal de Evaluación es que del total de vacantes, a este momento hay 62 vacantes cubiertas, lo que equivale a 45 cargos desde que se puso en funciones el Tribunal hace un poco más de tres años, se llevaron adelante concursos y se elevaron órdenes de mérito para cubrir esa cantidad de cargos dentro del Poder Judicial. Es un número importante. Había una cantidad de vacantes importante cuando comenzó a funcionar el Consejo de la Magistratura, lo que naturalmente obligó a trabajar con la mayor celeridad y los resultados son muy buenos.

En el informe que hicimos hemos dado cuenta que hubo más de 1.600 inscripciones para el total de los concursos. En algunos casos por supuesto, hay personas que se inscribieron en más de un concurso, pero el volumen de trabajo ha sido considerable y los resultados son muy buenos incluso si uno los pone, en contraste con las tareas de otros órganos similares de otras provincias argentinas que son más grandes, que tienen más presupuesto, que cuentan con especialistas que hacen dentro del propio Consejo de la Magistratura la elaboración de los casos, las tareas de corrección y de valoración de los resultados. Nosotros hemos recurrido a instituciones de otras provincias como la Universidad Nacional de Tucumán, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Defensoría General de la Nación, que intervino en los concursos de defensores de niños, niñas, adolescentes e incapaces y en los concursos de defensores civiles; y con la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Fe, en el caso de los fiscales.

-¿Qué demora aproximada tendrá para terminar lo que falta?

En los próximos meses, seguro van a terminar esos 19 concursos que se encuentran en trámite. El pasado miércoles tuvimos reunión del Tribunal de Evaluación para desencriptar el resultado de la prueba de oposición de un cargo que se encuentra vacante en la Cámara de Apelación y Control, que es el organismo en el cual se apelan las decisiones de los jueces de Control. Por lo cual uno de los concursos, uno de los 19 estará terminando, pero la tarea continúa y habrá novedades también sobre los otros en trámite los próximos días y meses.

-¿Por qué a la hora de elegir una terna no queda el que mejor calificación tiene?

Eso corresponde a las atribuciones del Poder Ejecutivo y me remito a la respuesta que ha dado el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, al indicar que "el puntaje que les da el Tribunal Evaluador, es como en cualquier examen, donde te dicen que aprobaste o no aprobaste. Más allá de que uno aprueba con un nueve y el otro con ocho, los dos están en condiciones de haber aprobado el examen y tienen la idoneidad para desempeñar el cargo. La elección después la realiza el gobernador y la Constitución, que no es un invento nuevo porque ya lo contempla desde antes, le da la posibilidad al gobernador de hacer una evaluación personal en algunos casos, de cuál de la terna va a ser enviado a la Legislatura. En la mayoría de los casos se ha elegido al primero, en otros casos circunstanciales no se ha elegido al primero. De todos modos, de los 17 que hay, seguramente en los próximos días se estarán enviando a la Legislatura y calculo que de los 17, 14 serán enviados".

-¿Cuánto estima que duran las causas desde que se inician hasta que terminan teniendo ya las ternas conformadas, y por el atraso que tienen la mayoría de ellas?

Lo que ha hecho el Tribunal de Evaluaciones desde su puesta en funciones es que ha contribuido mucho a que la Justicia tenga una mayor velocidad de respuesta ante las demandas que hacen los particulares. Como dije, había 60 cargos vacantes, había algunos tribunales en la Cámara Civil y Comercial de Jujuy o de San Pedro, que se encontraban prácticamente acéfalos, cubiertos por subrogancia de jueces que tenían a su cargo otros organismos. En este momento están funcionando, tienen los integrantes titulares que corresponde por la ley. De modo que algunos casos de demoras excesivas, están siendo solucionados a partir de la integración de los tribunales con las personas que en este momento están ejerciendo la responsabilidad de atender las demandas.

-¿El Tribunal de Evaluación tiene otra función?

La función específica del Tribunal de Evaluación es seleccionar a las personas más idóneas o a los que acreditan mejores antecedentes, los que actúan o se desempeñan mejor en una prueba de oposición, que es el planteo de un caso que corresponde a la competencia que van a ejercer, y en una entrevista ante el Tribunal donde dan cuenta también de sus motivaciones, de sus intereses. Se está por un lado, llevando a cabo estos procesos de selección para la designación dentro del conjunto de los que se presentan, de los que se desempeñan mejor en los concursos, y se ha cumplido una importante tarea de cobertura de vacantes, de modo que esto naturalmente redunda en un mejor servicio a las personas que lo requieren.

-Por otra parte, estos cargos no tienen finalización de mandato. ¿No cree que conspira contra la renovación de la Corte?

Son cargos que según la Constitución de la Provincia, la persona que es designada se mantiene en el ejercicio mientras dura su buena conducta. Lo que implica que continúan mientras no son denunciados y removidos por algunas de las causales que prevé la Constitución, pero son cargos vitalicios. En la mayoría de las provincias argentinas, la integración de todos los poderes judiciales son vitalicios. No sé si en dos o tres provincias son a término, y se entiende dentro del sistema constitucional argentino que el carácter de inamovilidad que detentan los cargos de la Justicia es una de las garantías con las que cuentan los jueces para ejercer sus funciones con independencia. Es decir, el hecho de no encontrar sus funciones sujetas a término y tener que procurar la renovación de las mismas, circunstancias que muchas veces quedan de alguna manera a disposición de los otros poderes, ayuda a que quienes cumplen esa tarea puedan decidir en forma independiente.

-¿Cuál es la función que cumple la Cámara de Casación Penal?

La Cámara de Casación Penal que ha sido creada en la reforma judicial, cumple una función muy importante. El Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte de nuestra Constitución, porque ésta incorpora los tratados de derechos humanos, establece que las personas que son sometidas a un juicio penal tienen que tener derecho a un recurso contra la sentencia que se pronuncie en contra de ellos. Eso ha dado lugar a la doctrina que se denomina "del doble conforme", quiere decir que, para que una persona pueda ser condenada por un delito, hace falta no sólo que el Tribunal que la juzga emita la condena, sino que otro tribunal de superior jerarquía a éste, pueda llevar a cabo una revisión íntegra de la sentencia que se dictó en contra. De modo que para que exista una condena, hace falta que dos tribunales tengan la misma posición respecto de la culpabilidad o de la pena o de cualquiera de los aspectos que están en juego en el caso. De modo que la Cámara de Casación Penal asegura esa garantía, que como le digo, es una garantía que viene de un pacto internacional, al cual nuestra Nación ha incorporado como parte de la Constitución Argentina.