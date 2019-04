"Sé que voy a ganar el maratón de El Tribuno"

-Después de estos logros, ¿qué fue de tu vida?

-Decidí que debía descansar un poco, ya que había sido un año muy exigente. Me vine a trabajar a Mar del Plata durante la temporada de verano, pero ahora ya estoy volviendo a Jujuy para retornar los entrenamientos. Aquí sólo me moví para no perder el ritmo.

-La disciplina es clave, pero más en los deportes que no son de conjunto.

-Es verdad. Tengo que cumplir con los entrenamientos seis días a la semana, descansado uno. Debo cuidarme con las comidas, desarrollar los planes de trabajo que me da mi profesor Domingo Lamas, una vida con disciplina. Es un poco difícil al inicio, pero luego te acostumbrás.

-¿A los cuántos años comenzaste a correr?

-A los 18 años, precisamente cuando me presenté a un maratón del diario El Tribuno de Jujuy. Jugaba mucho al fútbol, pero en la secundaria -como tenía algunos kilos de más quería bajar de peso- corría mucho. Me exigía por las tardes para estar en forma, nada más. Después me gustó y continué corriendo todos los días. Me animé a participar y salí primero en mi categoría, 20 o 22 en la general. Gané en juveniles y desde ese momento me dediqué el pedestrismo. No tuve continuidad, pero hace dos años que entreno en el Team Lamas con entrenamientos en dobles turnos, disciplinas, nutricionista y otros cuestiones fundamentales. Somos como una gran familia.

-¿Difícil debe ser también ser tu propio evaluador?

-Es más duro cuando entrenás y trabajás solo. Te juega en contra lo psicológico. Hay momentos que parás y te preguntás: ¿qué estoy haciendo? Pero te tiene que gustar mucho para no aflojar.

-¿Qué implicó terminar en el podio la edición pasada del Gran Maratón El Tribuno de Jujuy?

-Fue lo mejor que pasó. Tuve un 2018 lleno de satisfacciones. Fue la carrera que me marcó como deportista. El maratón de El Tribuno además es de Jujuy y es una competencia muy linda en todo sentido. Siempre me preparo para esa prueba. El año pasado entrené con todo, la trabajé con varios meses de anticipación y me sentí muy bien. Creo que pude pelear un poco más el segundo puesto, el primero no porque Frencia me sacó un minuto, pero a Maldonado lo tuve cerca. Estar entre los mejores fue lo máximo.

-Además, el plus de ser local...

-Lógico. Una gran motivación. Fue algo único. Este año voy a estar mejor. Hice 33 minutos los 10 kilómetros y quiero bajarlo, más allá que ahora el circuito se modificó un poco agregando unos metros más.

-Competir contra atletas de nivel nacional o internacional como Gustavo Frencia, Bernardo Maldonado o Marcelo Fabricius y estar a la altura de las circunstancias ¿qué implica

-Implica una satisfacción personal enorme estar al lado de estos "monstruos" del pedestrismo. Te cuento algo. Cuando entrabámos en calor en avenida Córdoba, estaba trotando solo y vi a cinco que venían juntos, Frencia, Maldonado, Fabricius y dos chicos más, pensé qué puedo hacer yo en medio de ellos. Por suerte, se me dio.

-¿Es una ventaja, con respeto a los otros deportistas, conocer el circuito o es relativo?

-Muchos dicen que la altura "juega" un papel proponderante, porque ellos vienen del llano. Algunos además corren en pista y las marcas más importantes las tienen en circuitos. Nosotros, los jujeños, tenemos un poco de ventaja en las subidas. No nos cuesta tanto, pero también estamos en desventaja porque los primeros cinco kilómetros son de bajada y ellos, "vuelan". El año pasado, cuando íbamos los tres, los primeros cuatro kilómetros era impresionante el ritmo que metieron. Son muy explosivos. Es decir, creo que estamos 50 y 50 (se ríe).

-¿Por qué en la foto de perfil de tu celular está la premiación de El Tribuno?

-En el celular, en el WhatsApp, en el Facebook, en todo. Para mí es la mejor carrera de todas. Mirá que fui a competir a varias provincias y participé de lindas pruebas, pero ninguna es como la del diario. Es un día que espero con ansias y me emociono.

-¿Por dónde pasa la diferencia con los otros maratones?

-Porque convoca muy buenos atletas de diferentes puntos del país, la calidez de la gente que nos alienta en las calles y familia también va al predio. Estoy seguro que algún día voy a ganar el maratón de El Tribuno de Jujuy. No sé si será este año o el próximo, pero voy a terminar en lo más alto del podio. No me saco de la cabeza que lo voy a ganar.

Pide más apoyo para los atletas

Al ser consultado qué se debe mejorar en el pedestrismo de la provincia, Mazza dio su punto de vista. “Hay muy buenos corredores y no sólo en San Salvado, sino también en Perico, La Quiaca, San Pedro y otras ciudades. No se tiene mucha ayuda. Tenía una beca de la Secretaría de Deportes, pero ahora me piden muchas cosas y creo que este año no la recibiré”. Entonces, en general, habría que ocuparse más por todos los atletas que tienen un buen nivel y fundamentalmente por los chicos de 18 o 19 años que tienen potencial. Coincidió que el hecho que no haya un calendario del pedestrismo jujeño influyó de manera negativa. “Sería positivo para tener continuidad en competencia y armar un ranking provincial de las diferentes categorías. Los atletas dan todo para mejorar día a día, entrenando a full, con el fin de bajar marcas”, sostuvo. Resaltó el esfuerzo del juvenil Emanuel Cruz, a quien definió como un deportista de “muchas condiciones” y que se debe ayudar. “Se necesita que estos chicos tengan un respaldo para hacer lo que les gusta”, concluyó.