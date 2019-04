Multitudinario Plenario de Agrupaciones Peronistas

En un salón colmado se realizó anoche un Plenario de Agrupaciones Peronistas en la ciudad de Palpalá, con la presencia de importantes dirigentes del Partido Justicialista distrito Jujuy, entre ellos el presidente partidario Rubén Armando Rivarola.

También estuvieron en el escenario el diputado provincial Pedro Belizán, los concejales Rubén Eduardo Rivarola, Fabián Rodríguez (Palpalá) y Walter Cardozo (Perico); el comisionado de Pampa Blanca, Héctor Zeitune, el dirigente Diego "Dingui" Martín Palmieri y la exconcejal palpaleña Inés Flores, entre otros.

Concurrieron también integrantes de más de veinte agrupaciones palpaleñas, entre ellas Movimiento de Integración Vecinal encabezado por Sergio Castro, Agrupación Cerro con Rafael Ponce, Renovación Peronista con Cristian Cortés, Juventud Peronista con Daniela Portales, Juntos Triunfaremos con Hugo Sosa, Bases Nacionales Peronistas con Rubén González, Agrupación peronista 7 de Mayo, Agrupación 17 de Octubre de Sergio Escalera, Bases Peronistas, Agrupación Juan Domingo Perón, Agrupación Juntos y Unidos por Palpalá, Unidad Peronista, Casa Peronista y Lealtad Peronista.

MULTITUD / EL SALÓN DEL SEOM PALPALÁ SE VIO REPLETO EN EL PLENARIO DE AGRUPACIONES PERONISTAS.

Durante su alocución, el diputado provincial Rubén Rivarola expresó emocionado que "la política no es un proyecto personal, es un proyecto por y para la gente", agregando que "el peronismo se siente, no se compra ni se alquila".

"Hablaron de una lluvia de inversiones en Argentina, ¿qué lluvia? Se van con el dólar alto, el precio de la comida y la nafta siguen subiendo. Hay que trabajar para la gente", apuntó refiriéndose a la actualidad del Gobierno nacional.

"Sabemos que la solución es trabajar, tener un trabajo digno y llegar a fin de mes. Eso es lo que pedimos, es un derecho de todo trabajador pero si no hay consumo, no hay mercado interno, entonces no hay trabajo", señaló.

Por su parte, el concejal de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, destacó que lo más importante es que "la unidad es el triunfo. Hay muchos que estuvieron de la vereda del frente y hoy están acá, de eso se trata".

"Necesitamos esa fuerza que comenzó con Evita y Perón, necesitamos que nazca en Palpalá... Muchos sabrán que el lema es "Vivir Mejor", y eso es lo que vamos a hacer, vamos a vivir dignamente", afirmó el joven legislador municipal y también candidato a intendente por el Partido Justicialista.

"Nos quedan sesenta días y nosotros los peronistas sabemos lo que es patear la calle. Les aseguro que Palpalá va a ser una de las mejores ciudades y se va a levantar gracias a ustedes", finalizó.

Cabe señalar que el Plenario de Agrupaciones Peronistas se realizó en la sede que tiene el Seom de Palpalá en el barrio San Martín, que se vio abarrotada de dirigentes y militantes de nucleamientos del peronismo siderúrgico.

También habló el diputado Belizán, quien afirmó que el PJ es la mejor opción para sacar a Palpalá adelante. "Dijeron que iban a fortalecer a Zapla y hoy vemos que está en crisis y a punto de cerrar", dijo.