Frentes y alianzas comienzan a aclarar todo

ALBERTO BERNIS

La semana que terminó fue de las más críticas. El dólar le dijo a lo que queda del mejor equipo económico de todos los tiempos, que lo sigue teniendo para el cachetazo. Un amague de moderar la irracionalidad en las tasas, catapultó la moneda verde a $45.96 por unidad. La gente de a pie lo sintió en el precio de los alimentos, los medicamentos, los combustibles, y en la "canasta de Pascua", etc. En Jujuy, como es habitual, un poco más que en el centro del país. En política, la discusión entre radicales "clásicos" y macristas tiene a Cambiemos al borde del abismo. Son cada vez menos los ucerreístas que se juegan por la alianza -entre ellos el gobernador jujeño Gerardo Morales- cuyo regreso de China en la Casa Rosada se esperó ansiosamente en el entendimiento que apuntalará la continuidad de la sociedad. En una reunión especialmente programada en un restaurant top de Recoleta, cenaron Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo. El presidente cedió al punto de estar dispuesto a ofrecer la vicepresidencia a sus socios, decisión que hizo crujir otro costado de la sociedad gobernante, por ejemplo la de Lilita Carrió. Ni lerdos ni perezosos los radicales díscolos dijeron que no se trata de un cargo (que por otro lado, en la práctica la "vice" se convierte en decorativa y sumamente insípida en la gestión de gobierno)- y comenzaron a reclamar cogestión, y participar en las decisiones importantes, algo a lo que llegan cuatro años tarde. Los "planes V" (Vidal a la presidencia o a la vice) se descartaron de plano, toda vez que si el macrismo no se asegura el triunfo en la Provincia de Buenos Aires, mal puede pensar en retener la presidencia. Hasta ahora en las Provincias que tuvieron pruebas electorales, Cambiemos perdió, y hasta el cierre de estas líneas ayer perdía en Río Negro, y de allí la importancia del 9 de Junio en Jujuy, porque podría una alegría imprescindible para levantar el ánimo. En este panorama, viajarán a Washington Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne a pedir al FMI y al Banco Mundial, plata para obras y para frenar al dólar. La carta en la manga, no existe y nunca existió y hay que volver a mangar, para aguantar hasta Octubre. Sólo Jujuy, según el GM, pasa ser una isla de la fantasía en medio de un mar tormentoso.

Mañana será un día importante en el cronograma electoral de Jujuy. Se vence el plazo para registrar las alianzas y frentes electorales, con lo que se despejará la primera tanda de dudas tras el finde de roscas, avances y recules. Aún hoy las corridas, aceleraciones y frenadas se escucharán por todos lados. La fiebre solamente será superada cuando dentro de apenas quince días -el 24- se deban presentar las listas de candidatos. Hay pocas cosas claras, y a pesar de la ansiedad periodística, nada se puede afirmar sin el riesgo de quedar rápidamente en ridículo. Lo que es seguro es que Cambia Jujuy, logró retener a los partidos importantes que lo integran, comenzando por Primero Jujuy, a pesar de la notable incertidumbre que genera la "revisión" de la conformación de una fórmula que se anunció varias veces. Se anunció la rentrée del dúo Gerardo Morales-Carlos Haquim, pero antes que canten los gallos más encumbrados de la alianza, ya lo negaron tres veces. Gana Jujuy, tras un titubeo, decidió seguir en Cambia Jujuy. Nadie se imaginaba adónde hubiera podido migrar y menos aún si se hubiese animado a una aventura electoral en soledad y desde la intemperie. La foto de Cambia Jujuy mostró dos o tres figuras relevantes y varios dueños de sellos de goma, que no obstante la modestia de sus tropas, aspiran a algún cargo electivo.

El Movimiento Popular Jujeño, que conduce Ricardo Guzmán, sigue buscando recuperar su identidad y aseguran voceros cercanos al viejo partido provincial de "Don Horacio" que "aunque seamos pocos, es el momento de diferenciarnos de una sociedad que es arrastrada por el macrismo en caminos y hacia un destino que está en las antípodas del pensamiento histórico y filosófico del MPJ". En un congreso partidario, se planteó la certeza que la gente volverá a la antigua casona de Senador Pérez 140 en búsqueda de una trinchera provincial válida. Quien al parecer se opone tenazmente al alejamiento de Cambiemos es nada más y nada menos que una de las referentes más fuerte, la doctora Cristina Guzmán. Sin negar la trayectoria de la prestigiosa exdiputada habrían comprobado que ya no tiene afiliación vigente al MPJ en Jujuy y especulaban que se encontraría afiliada al PRO, en Capital Federal fijó su residencia.

El Partido Justicialista se debate entre dos frentes: uno externo, que es Cambia Jujuy, adversario oficialista después de años de haber sido segundo y hasta tercero en las contiendas electorales. El frente interno es el más bravo: hay sectores del PJ que recobraron la práctica del canibalismo y tratan de mantener funcionando la picadora de carne con dos objetivos menores: buscar un culpable para cada mal que los aqueja, y conspirar en contra del fortalecimiento orgánico del Partido. El mecanismo es reiterado y obvio: amenazar rupturas e irse "por afuera". Nunca dio resultado ni a los que se van ni a los que se quedan, pero las disidencias en política aunque no sean razonables, deben ser aceptables. El presidente Rubén Rivarola logró reunir un congreso extraordinario el sábado para saltar sobre los cuestionamientos legales a las reuniones anteriores, recurso también válido pero torpe en la reincidencia de judicializar la política si no se puede politizar la justicia. Y ayer, por la tarde, la mesa de conducción del Consejo analizaba el tema de las amnistías autorizadas y la conformación del frente que se presentará mañana en la Justicia Electoral.

El sector de Confiar Jujuy, enfrascado en la flamante construcción política que llevará la fórmula Julio Ferreyra/René Casas, transcurre horas febriles. Todo es nuevo, todo es intenso. Los argumentos de Ferreyra basados en "algo distinto" ya generaron no pocos chispazos. Versiones (mal) intencionadas hicieron rodar la "fake new" que don Julio se bajaba. Fuentes firmes del sector lo negaron rotundamente. "Nuestra fórmula está más fuerte que nunca, recogemos adhesiones en todos lados y los problemas que siempre existen, son producto de ese crecimiento inusitado que no está rebasando" adelantaron. Ayer, seguían con la arquitectura política, apuntalada por nuevas caras, partidos adherentes, y la organización de colectoras.

La izquierda aplaudió el reingreso a la arena política del PTP. Como se anunció desde estas líneas, el partido de "la izquierda y de abajo" reunió una importante multitud en el club Cuyaya, que bendijo su regreso a la cancha. El Partido del Trabajo y del Pueblo sumó vertientes políticas, colectivos de género, agrupaciones sociales y agrupaciones indígenas y conformó una comisión promotora que encaminará su acción a enfrentar obviamente a Mauricio Macri y a Gerardo Morales.

En la Legislatura hubo un round bastante pesado, para ser la primera sesión ordinaria. Decenas de Proyectos de declaración, y de Ley ingresaron y fueron derivados a comisiones. Solamente el debate se concentró en la aprobación de la toma de un crédito de 307 millones de dólares para infraestructura y capacitación educativa. Nuevamente el PJ votó partido. Tres diputados -Rubén Rivarola, Pedro Belizán y Alfredo Gerry- acompañaron al oficialismo. El argumento fue alentar el desarrollo educativo, y lograron que se incluya una comisión mixta de seguimiento y fiscalización que se conformará con dos diputados del oficialismo, dos de la oposición, uno del colegio de Arquitectos, uno del Consejo de Ciencias Económicas y uno del Poder Ejecutivo. Los justicialistas, criticados por el apoyo al oficialismo, negaron sin embargo su voto a la creación de una nueva Junta de Clasificación Docente. "El espíritu es el mismo", explicó Belizán, "si por un lado queremos dar impulso a la educación por el otro no podemos de ninguna manera aceptar un avasallamiento de los derechos docentes en lo que hace a su clasificación, con un sistema que es muy poco republicano, y le quita representatividad y transparencia a los mecanismos democráticos de todo gobierno educativo". Belizán fue más creíble en sus justificaciones que Alberto Bernis. El jefe radical, que no obstante su locuacidad cada día se limita más a recitar los guiones de las promesas y el voluntarismo desbordante del oficialismo, ya no alcanza a disimular cuatro años de compromisos incumplidos o a medio cumplir. Así le pasó en esta sesión, obligado a defender de endeudamientos seriales, la creación de un instituto universitario de seguridad y la creación de un banco de programas y proyectos estratégicos, entre otros temas.