Iba a cazar un rinoceronte, lo aplastó un elefante y se lo comieron los leones

Un cazador furtivo que iba detrás de un rinoceronte, murió luego de ser aplastado por un elefante el sábado pasado en el parque Nacional Kruger en Sudáfrica.

Pero la historia no terminó allí, ya que los restos fueron hallados por una manada de leones que se lo comieron.

El cadáver de la víctima fue hallado por los guardas de la reserva de caza más grande de Sudáfrica.

Tres amigos de la victima, quienes se encontraban con él al momento de su muerte, fueron los que avisaron a los allegados del hombre.

La famlia del cazador se puso en contacto con las autoridades del lugar para dar con los restos de la victima.

Guardaparques hallaron los pantalones ensangrentados de la victima y su cráneo, cuyas muestras de ADN sirvieron para reconocer al cazador.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh