Sin la aprobación del Concejo Deliberante, subieron el precio del boleto de colectivo

Los vecinos de la ciudad se encuentran preocupados debido que una de las dos empresas que realiza el recorrido de transporte urbano de pasajeros incrementó el precio del pasaje sin la autorización del concejo deliberante.

La empresa de transporte Santa Rosa, desde hace varios días atrás incrementó el precio del boleto cinco pesos más, es por eso hoy cuesta veinte pesos, que a diferencia de la otra empresa de recorrido urbano continúa cobrando 15, que es el precio autorizado por el concejo deliberante periqueño.

Los vecinos se encuentran preocupados ante este incremento ya que se siente esta suba en el bolsillo de quienes usan este medio de transporte a diario.

Desde la empresa justificaron el aumento aduciendo que la actualización se debe a la inflación y que el precio anterior no permite costear los gastos de mantenimiento de las unidades y cubrir los sueldos del personal.

Ante esta situación el secretario de Gobierno Marcos Cabrera dijo que la empresa no tiene autorización de subir el precio del pasaje y que ya fue notificada para exigir que se vuelva al precio anterior, “nos interiorizamos del tema hace días, habíamos citado a las dos empresas urbanas que hay en la ciudad, para ver y solucionar este problema, nos habían llegado muchas quejas por la suba del pasaje de parte de Santa Rosa, precio que no está estipulado, a ellos les aclaramos que esa decisión no debe ser impuesta, que al estar dentro del servicio urbano de pasajeros en Perico, son un servicio público, por ello están regidos por el estado municipal y en este caso quien determina el aumento es el Concejo Deliberante ”.

Cabe aclarar que el transporte urbano de pasajeros no recibe subsidio como si ocurre en la capital de la provincia.

Finalmente, la concejal María José Pintos manifestó “hemos recibido muchas quejas de parte de los vecinos, por medios de comunicación, desde el año pasado este Concejo Deliberante se expidió exigiendo al ejecutivo municipal, que regule la tarifa en cuanto ajustarse a la norma en vigencia, que es una atribución únicamente del Concejo Deliberante, el subir o bajar el precio, hay que pedir a la empresa que regule esta situación. A pesar del receso del verano, los concejales hemos estado aquí trabajando, recibiendo a la gente, no vinieron desde la empresa a pedir el aumento, como para sesionar extraordinariamente u algún otro pedido”.