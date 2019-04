Hace casi un año atrás, Cristian Velázquez, un joven padre, había acudido a nuestro diario como último recurso, pidiendo que la Justicia jujeña interviniera de manera urgente en la situación que estaba atravesando su hijo que en ese entonces tenía 5 años, quien supuestamente vivía totalmente "descuidado" por su progenitora.

La mujer dejaba a su pequeño hijo con una vecina tres días a la semana y se iba a “trabajar” a Bolivia con su nueva pareja.

"Desde hace unas semanas estoy con mi hijo porque su madre se encuentra en otro país implicada en un hecho de robo y con esta noticia, me entero por los vecinos que todo este tiempo descuidó a mi hijo y si no le pasó nada es un milagro de Dios. Espero que ahora la Justicia me escuche y me dé la tenencia de mi hijo", dijo Velázquez.

Ante esto, nuestro diario pudo saber que a fines del mes pasado, en la zona comercial "Las Chalanas" de la localidad de Bermejo en Tarija, en Bolivia, una mujer de nacionalidad argentina había sido interceptada y encadenada por unos comerciantes, luego de sorprenderla robando, junto a otro hombre que logró darse a la fuga.

El material había sido publicado por el periodista Carlos Galean de Bermejo. También informó que la mujer se encuentra detenida en el Puesto Policial 2 de Agosto (Flcc) de esa ciudad fronteriza.

"De la situación procesal de la madre de mi hijo no me corresponde hablar, no tengo idea qué fue lo que pasó, me enteré a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Lo que sí quiero dejar en claro es que ella viajaba supuestamente a ‘trabajar‘ a la zona fronteriza casi todos los fines de semana y mi hijo quedaba con su vecina. Se perdía por lo general los días viernes y regresaba recién los lunes. Hay constancias en la escuela a la que mi hijo asiste que tiene muchas faltas, por el mismo motivo que ella estaba ausente y no se ocupaba de mi hijo", dijo el joven padre.

"Eso es lo que le pido al Tribunal de Familia, que le den la oportunidad a mi hijo de ser feliz. Que pueda crecer en un ambiente lleno de amor, que no tenga que soportar más, ni ver hechos de violencia doméstica. Quisiera que revean este caso y me den la tenencia para que mi hijo que hoy tiene apenas 6 años, empiece una nueva vida", contó.

Cristian Velázquez "llevó todas las de perder" ante los reclamos para poder ver a su hijo por más de 3 años y nunca bajó los brazos. Denunció cada situación por la que atravesó su niño desde muy pequeño, pero las resoluciones siempre fueron a favor de la progenitora del niño.

"Estuve detenido casi tres meses por supuestas denuncias que me hizo mi expareja y nunca prosperaron porque fue un invento. Cada vez que iba a ver a mi hijo, cumpliendo al pie de la letra el régimen de visita que impuso el Tribunal de Familia, me encontraba con situaciones de violencia. Donde vivía mi hijo los días de semana se pasaban todo el día de fiesta, todos alcoholizados y los fines de semana mi exmujer dejaba a mi hijo con una vecina o lo encerraba y se iba a ‘trabajar’ a Bolivia. Le pido a los jueces que revean esta delicada situación y hagan valer los derechos internacionales que respaldan a mi hijo por su condición de niño y de una vez por todas se quede bajo mi cuidado", dijo emocionado Cristian Velázquez.