Gimnasia protestó el partido del domingo

Consideró que recién hoy se notificó que el volante no arrastraba cinco amarillas y se tiene la documentación que avala el grave error.

La cuestionada dirigencia de Gimnasia da pelea. Aunque a los hinchas poco les importa -están más preocupados por los malos resultados deportivos-, en los últimos tiempos intentó cambiar el rumbo. El tiempo dirá después si fue demasiado tarde. A saber.

La desvinculación de Carlos Morales Santos se produjo no tan sólo por las derrotas padecidas y el mal funcionamiento colectivo, sino porque se buscó un "golpe anímico" en el grupo. Con la llegada de Marcelo Herrera se renovaron las ilusiones, no los marcadores lamentablemente.

Después, la directiva intentó recusar a Gerardo Méndez Cedro. El polémico árbitro venía de dirigir Defensores de Villa Ramallo vs. Estudiantes de manera escandalosa. Además, algunos medios lo vinculaban con "darle una mano" a Gimnasia de Mendoza en el Federal A.

No pasó nada con el pedido, pero Méndez Cedro dirigió muy bien el domingo.

Y el vicepresidente Fernando Yécora se encargó de explicarle a El Tribuno de Jujuy por qué protestaron el partido ante, precisamente, el "lobo" cuyano.

La semana pasada, el árbitro Sebastián Mastrángelo consignó equivocadamente que había amonestado a Pablo Cortizo durante el choque con Defensores de Belgrano, llegando a la quinta amarilla. En realidad, Lucas Fernández había sido el quien vio la tarjeta. El referí se presentó en la AFA para rectificar su informe, pero hasta hoy a las 12.43 no estaba subido en la página de AFA esta salvedad.

El boletín Nº 5.618, Bis II, no figuraba. La directiva "albiceleste" se percató del error. Constató a través de una escribana que no había tal rectificación -hizo capturas de la página oficial- y protestó el encuentro, reclamando los puntos. Ahora está subido en la web.

"Estamos dentro de los términos legales y vamos a presentarnos en AFA", sostuvo Yécora.

Pasando en limpio, el trámite está hecho -y es saludable como mensaje porque implica que se luchará con todo hasta el final-, aunque parece complicado que el Tribunal de Disciplina le dé la derecha, atendiendo a que fue un error administrativo suyo. Es más, el mencionado boletín es el único que no se abre como PDF sino como un documento word. Se verá.

En cuanto a lo deportivo, el "lobo" jujeño está obligado a no equivocarse más. Es que cada vez falla, termina con la pelota en el fondo del arquero. El domingo fue una muestra más que evidente que cuando las cosas no salen, no hay que dudar con tirar el balón a las tribunas.

A dos fechas del final del certamen, "Popeye" apostará a levantar anímicamente a los muchachos. Por suerte, los números no son tan negros aún y por lo tanto habrá que redoblar esfuerzos para mantener la categoría. Ante Dálmine primero y Agropecuario después no se puede regalar nada de nada.