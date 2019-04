"Leyenda" Vallejos festejó en Ushuaia

Fue el último, sábado cuando "La Leyenda" de Jujuy hizo historia en Tierra del Fuego. Y es que la corredora Daniela Vallejos conquistó el sur, tras obtener el primer lugar en la categoría damas -50 a 59 años-, ser número diez entre ellas y adjudicarse el puesto cuarenta, en la general del Ushuaia "Fin del Mundo" by UTMB, Tierra del Fuego - Patagonia Argentina. La gran aventura comenzó muy temprano en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego y con el plus de un clima que, desde el inicio, marcó presencia en la ciudad que vivió una gran fiesta a puro deporte.

Allí, alrededor de 700 atletas locales, nacionales e internacionales que se dieron cita y fueron distribuidos en distancias de 35km, 50km, 70km y 130km, dieron lo mejor de sí, dejando una marca propia en tierra argentina, una experiencia que pocos valientes se animan a transitar.

Para la jujeña, el desafío de los 50 km fue alcanzado producto de un esfuerzo que lleva años de entrenamiento y constancia. Una pasión por el trail que hoy se ve coronada con este gran logro allí, en el punto más austral de América del Sur.

Todo comenzó en la reserva natural de Playa Larga, luego el camino la llevaría por la base Le Cloché para llegar a límite bosque y cerro Cinco Hermanos, Valle de Lobos y Mosca Loca, hasta el natatorio de Puente Amarillo y, como fin de trayecto, Yamana Bar.

"Llegar a la meta siempre es el mejor resultado. Fue muy dura la carrera, con partes en donde se hundía la pierna hasta la rodilla con nieve. Pero muy agradecida a Dios de estar ahí y tener la posibilidad de correr con un paisaje bello de fondo", dijo la corredora con una cuota de emoción notable.

Y no es para menos, ya que "La Leyenda" -como le dicen sus compañeros del Lamas Running Team- representó a la provincia, quien viajó junto a las corredoras Victoria Flexer y Estela Ríos; y Daniel Tóffolo como equipo de apoyo; atravesó el país no sólo por la meta prevista por el circuito con su tenacidad del tipo "non stop", sino por un sueño personal que hace años lleva consigo. Y que alcanzó, superando sus propias expectativas.

"Hace años que voy por senderos y caminos, con mis compañeros del grupo. Somos muy unidos. El correr, el trekking hace mucho bien, es una sensación que me completa como ser humano y el ir a Ushuaia por esta carrera era un objetivo planteado desde hace tiempo, sólo quería participar con muchas ganas y estar. Ahora llegar y vivir todas las emociones, fue más increíble. Ver todos los participantes correr con la misma pasión que uno... es impagable, realmente", describió la ganadora de diferentes maratones y carreras de pista y calle, en su historial deportivo. Allí, en el sur, la performance de la atleta, en líneas generales, fue muy positiva. El recorrido incluyó puntos panorámicos que forman parte la ciudad, pero también geografías imponentes, dignas de cualquier película de Hollywood.

Vallejos logró maniobrar su paso con la destreza de un talento superior, surcando una travesía de montaña llena de belleza, hasta llegar a la meta.

Su próximo objetivo será el Gran Maratón El Tribuno de Jujuy, que se correrá el 2 de junio y del cual siempre participa. "Es una competencia que me gusta mucho y seguro estaremos presentes como en todas las ediciones pasadas", concluyó.