Fundación deberá trabajar sobre los errores cometidos

Fundación Jujuy Vóley tuvo dos match points para cerrar el partido ante Ateneo, pero el equipo de Catamarca lo terminó dando vuelta "por experiencia", opinó Miguel Juárez.

El entrenador de los "diablos azules" lamentó la derrota,

"Se jugó, pero ellos fueron superiores, se tiraron en todas las pelotas, pero es un equipo diferente en jugadores, son un presupuesto muy alto, pero lo tuvimos nosotros, tuvimos dos free balls y no supimos cerrarlo y se perdió", opinó el "Tucu" Juárez ante El Tribuno de Jujuy.

La semana servirá para seguir entrenando con la misma tesitura que se hizo a lo largo de la temporada de la Liga A2: "Vamos a entrenar igual, al cien por ciento, entrega total, matarnos en cada pelota y pensando en lo que hicimos mal, trabajaremos para ver qué se hizo mal, pero estoy convencido que si el equipo está lúcido y juega de una forma, los detalles son claves, ellos en los detalles nos ganaron", sostuvo.

El DT de Fundación Jujuy Vóley sabe que lo tuvieron a Ateneo, el gran candidato, "estuvo ahí, ellos trajeron pelota del fondo, son pelotas de partido, ellos son un equipo fuerte, los tuvimos ahí, pero hay que seguir laburando", puntualizó al tiempo que opinó que "ellos te llevan a eso, te bloquean, en el uno contra uno te bloquean, te la frenan, tienen una experiencia, Liga A1, nosotros con los pibes entramos cien por cien y entregamos todo".

Juárez dejó en claro que la revancha para el "lobo chacarero" no será fácil, dejarán todo en la cancha para forjar a un tercer partido "vamos a ir a jugar allá, no vamos a pasear, vamos a entregar al ciento por ciento, veremos los videos que hicieron mal y que hicieron bien", subrayó el entrenador jujeño.

El DT ponderó que Ateneo "no se entregó nunca, ellos son favoritos, nosotros llegamos bien, jugando a un buen nivel y no vamos a resignar nada".

Ya está logrado el objetivo de Jujuy Vóley, ascendió a la Liga Nacional A1 de vóley, pero no se relaja "será una semana en la cual vamos a redoblar esfuerzos, no resignamos la pelea por el título, este equipo por entrega, por dedicación, por el profesionalismo que tuvo a lo largo de la liga merece cerrarlo siendo campeones, no será fácil, pero vamos a dar pelea hasta el último", finalizó Miguel Juárez, director técnico de Jujuy Vóley que el jueves partirá rumbo a Catamarca.