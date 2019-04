"Se tenía que decir y se dijo", el meme que es furor en las redes sociales

Un pollito que no se calla nada protagoniza un meme que se volvió viral durante el fin de semana, y que va ganando lugar en las redes sociales.

"Se tenía que decir y se dijo", así está titulado el meme protagonizado por una caricatura de un pollito golpeando una mesa diciendo las "verdades" de los usuarios, cerrando con un "se tenía que decir y se dijo".

En Facebook. Twitter e Instagram, el pollito fue compartido con cientos de comentarios y se convirtió en tendencia en la gran mayoría de países de habla hispana, y significó la aparición de un nuevo personaje para los posteos.

Tus buenas calificaciones no te sirven en la vida laboral real. Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/gYp7628mAL

Porque sea un bebé recien nacido... no quiere decir que está bonito. Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/q1Hm3xkBUT

No porque tengas seguidores a causa de que te encueras, quiere decir que eres influencer. Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/KmfgtCx2uX

Messi no sale del Barcelona por miedo a no triunfar tal y como le pasa con Argentina, no tienen nada que ver el “amor al club”.



Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/FgEsdlBNIm