Indignante: Golpeó a su expareja con su hija en brazos

Natalia Tortorici fue atacada brutalmente el pasado viernes por su expareja, identificado como Javier Fernández, mientras se llevaba a su hija de tres años en brazos en la ciudad de Mar del Plata.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y la mujer lo publicó en las redes, al igual que las fotos de los golpes que le hizo. Según relató Natalia en un posteo que hizo en Facebook, ella salía con su hija Sofía en brazos de su casa y él fue directamente a "manotearla". Agregó que "la nena estaba totalmente dormida y me la arrancó y se le bajaron los pantaloncitos”.

En las imágenes, se ve el forcejeo de Fernández y como golpeó a la mujer y a su hija. Natalia contó que cada vez que se acercaba, él le pegaba y tuvieron que intervenir los vecinos. "Si no fuese por la gente que se acercó a ayudarme, no sé en qué habría terminado. Por eso es que necesito que alguien me ayude, porque tengo mucho miedo de lo que pueda volver a hacernos y de que vuelva a lastimar a Sofía", manifestó.

Además, contó a que cuando recuperó a su hija se fue corriendo a la casa y se encerró. "A la noche, mi ex volvió a buscarme pero yo ya me había ido", detalló. Ese mismo día se presentó para denunciarlo en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Pese a que es la cuarta denuncia por violencia de género contra el hombre solo dispusieron una perimetral para la mujer por 10 días y recién lo detuvieron este martes luego de que se viralizaran las imágenes.

La víctima explicó que no es la primera vez que su ex la golpea: "cuando mi hija era muy bebé lo denuncié por violencia de género y le dieron una orden de restricción de acercamiento porque los maltratos eran constantes. Fueron 10 días y después se dio de baja", explicó la mujer a medios locales.

El video

Las publicación