Cavallo le recomendó a Macri dolarizar sueldos y jubilaciones

El ex ministro de Economía dijo que hay "peligro de hiperinflación" y volvió a defender a la economía de los '90

Volvió Domingo Cavallo. Al menos a la televisión, donde no se lo veía hace varios meses. El ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa se había recluído en su blog. Ahora dialogó con Roberto García en el programa La Mirada, por Canal 26, y dejó declaraciones fuertes, como que "sería terrible terminar en una hiperinflación", una situación que no descartó. Además, concretamente, aseguró que "existe un peligro de hiperinflación" y defendió otra vez sus políticas en los '90, durante la convertibilidad.

"La estanflación comenzó en 2012 y todavía seguimos. Si uno mira todo ese período las fluctuaciones son parecidas, sólo este año hay dos seguidos de recesión, luego de anteriores de recuperación y alzas y bajas. El problema de la estanflación es así: lo vivimos desde 1975 hasta 1990. Ese período de 15 años terminó en hiperinflación. Sería terrible que ahora también termine en hiperinflación. Sería dramático para la sociedad argentina", aseguró Cavallo mencionando uno de sus libros de 2008.

"Si no se combinan políticas razonables, tanto del Gobierno como de la eventual oposición y el futuro gobierno, ese peligro existe", agregó.

Domingo Cavallo aseguró que cuando Macri y Scioli estaban en campaña escribió un libro –Camino a la estabilidad– con ideas sobre cómo inaugurar un período de estabilidad rápido que le permitiera al Gobierno capturar el apoyo popular para hacer las reformas.

"Pensé en los dos candidatos, con la idea de que gobiernen bien. Pero la dirigencia argentina, desde Macri a Cristina, hace un interpretación errónea sobre la política económica, que Cristina acentuó, creo que a instancias de Axel Kicillof. Empezaron con eso de que el problema comenzó en 1976, con las políticas de los militares, a las que llaman neoliberales, y que luego resolvió con el neoliberalismo que yo le ayudé a Menem a implementar en los '90, y que esas son las causas de todos los males", describió.

"Hablan de un supuesto sistema malvado y que toda la culpa la tiene el peronismo, y que hace 70 años estamos a los tumbos. En ese interpretación les resulta incómodo pensar en los '90, con 10 años de estabilidad", aseguró.



Otras frases de Cavallo

– "¿Cómo se olvidan que tuvimos 10 años de estabilidad? Y que de esos 10 años, durante siete tuvimos crecimiento bien significativo. Tuvimos un año de recesión en medio de una crisis muy severa, que se resolvió sin modificar las reglas del juego. Luego, tres de recesión al final de la década".

– "Han inventado esto de que la política es marketing y hay que hacer focus group y encuestas y ver qué quiere escuchar la gente".

– "Los intereses corporativos, de los que estaban fuertemente endeudados en dólares, con De Mendiguren como vocero, produjeron la gran estafa nacional que se llamó pesificación de todos los contratos en dólares".

– "Espero que no se utilice el descalabro económico como herramienta para acceder al poder. Si llegara a haber una fuertísima devaluación y una escapada de la inflación, el punto de partida de cualquier gobierno sería muy complicado".

– "Lavagna pudo estabilizar la economía porque estaba muy bien capitalizada y estaba desindexada".

– "Hoy no tenemos moneda en la que confiar".

– "Si yo fuera Macri me animará a disponer que los contratos laborales se pacten en dólares. Lo mismo que las jubilaciones. Eso resuelve el problema de la indexación".

– "La hiperinflación es el default de la deuda interna, con los ahorristas internos, los trabajadores y los jubilados. Es hacer que la inflación vaya siempre por delante de los aumentos nominales".