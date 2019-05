Filtran carta de Nahir Galarza en la que asegura que era víctima de violencia de género

A pocos días de que comience la revisión del fallo a cargo del Tribunal de Casación Penal de Concordia , que condenó a Nahir Galarza a cadena perpetua por la muerte de Fernando Pastorizzo, se filtró el manuscrito de puño y letra que la acusada escribió el día de su entrega.

El exvocero de Nahir, Jorge Zonzini, afirmó que la carta fue realizada por la joven y que lo iba a presentar ante el Juez el día que admitió el asesinato.

En el escrito, Galarza afirma que sufrió violencia de género, tanto física y psicológica, por parte de Pastorizzo, en concordancia con los audios que luego se conocieran del muchacho durante las audiencias del juicio oral.

La carta está dividida en 12 puntos y comienza contando que ese día comenzaron a hablar porqueella lo desbloqueó de Whatsapp para pedirle que le devuelva el cargador de su celular que había quedado en la casa de él.

"Cuando llegamos a mi casa él había cambiado totalmente, estaba tranquilo y me pidió entrar para que hablemos. Subimos a mi habitación, pero al pasar por la cocina agarró la pistola de mi papá que estaba visiblemente arriba de la heladera y empezó a joder diciendo que tenía ganas de aprender a tirar. Se la quité y la deje donde estaba y me fui enojada a mi habitación", aseguró.

Una vez allí, cuenta Galarza, Fernando le pidió perdón y mantuvieron relaciones sexuales. "Después de terminar, como era costumbre, empezó a reclamarme y reprocharme por los chicos con los que yo me veía".

De nuevo le dio su ataque de ira y se puso muy violento diciéndome que yo era suya de de nadie más. Por la impotencia que me dio de que otra vez me trate así le empecé a decir que no quería saber más de él, que se fuera de mi casa porque yo me hablaba con ese chico que me había visto (en un boliche), le dije que se llamaba Rafael y que me veía con él desde hace tiempo".

Ante el fiscal la chica leyó un papel con indicaciones de su padre y su defensa donde se limitó a asumir el hecho y pidió preservar a su padre priorizando el cuidado de su hermanito Áaron, un niño con capacidades especiales.

El manager explicó que “el manuscrito es real y de puño y letra de Nahir. Fue escrito por ella, contando sus vivencias durante las horas del trágico suceso, y lo hizo durante los minutos previos a entregarse en la fiscalía. Lamentablemente por una contraorden y a la que ella no supo cómo negarse, luego, ante el fiscal solo reconoció el hecho y entregó el arma de su padre sin mencionar el contenido del manuscrito ni mucho menos sus padecimientos de violencia psicológica y física que padecía por parte del fallecido Pastorizzo”, dijo Zonzini.