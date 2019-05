Históricamente comprar dólares en mayo tiene más beneficios

De acuerdo con JPMorgan Chase & Co., los datos económicos de EE.UU. más sólidos en la temporada apoyan ese patrón. Existe evidencia de ello en el índice U.S. Economic surprise de Citigroup Inc., que tiende a disminuir en el primer trimestre antes de repuntar en la segunda mitad del año.

"Por lo general, mayo apoya la tendencia del dólar a fortalecerse", escribieron en una nota la semana pasada analistas de JPMorgan dentro de los que se incluyen Daniel Hui y Meera Chandan. "Esta dinámica podría prevalecer en el margen y vale la pena monitorearla".