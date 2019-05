Fiebre "pincha" con la visita de Juan Sebastián Verón

Cantidad de fantasías se disparan cuando alguien como Juan Sebastián Verón llega a un pueblo. Rubencito, por ejemplo, es un alumno de la escuela Sarmiento. Como va al turno mañana, convenció a su madre de que lo lleve a la tarde, cuando el astro del fútbol visitará el establecimiento. Se me acerca preocupado y me dice que tiene miedo de lo que le pueda decir por su gorrita de Racing. ¿Sabe?, me dice, nosotros los eliminamos en la semifinal. Y si tenés miedo, ¿por qué no te sacás la gorra?, le preguntó y el niño sólo me responde con una sonrisa pícara.

En la puerta de la escuela los alumnos lo esperan con la misma euforia con que, en la mañana, se lo recibió a las puertas de Tilcara: cantidad de escolares, hinchas con sus camisetas blancas y rojas, una gran bandera de estudiantes alzada por alumnos de la escuela Sarmiento, autos que se detienen para la selfie por la ventanilla, caras que se asombran cuando lo reconocen al cruzar el puente de acceso, ya a pie y agitando la matraca de la banda de sikuris.

Junto a la "Brujita" Verón, en la delegación "pincha" vienen Sergio Gurrieri, comprovinciano de Palpalá y campeón con Estudiantes en los 80, y Eduardo "El Bocha" Flores con Juan Ramón la "Bruja" Verón, ambos protagonistas de la intercontinental de 1968. Caminan lentamente hasta la plaza, y allí una nueva recepción, nuevas fotos, nueva bienvenida, en una seguidilla que se continuará, de algún modo más o menos parecido, hasta que dejen nuestra provincia en la tarde del sábado, después de haber visitado delegaciones de Huacalera, Tumbaya e inaugurado la cancha que llevará el nombre de Verón, camino a la laguna de Tilcara.

Por la tarde, la escuela Sarmiento lo recibe engalanada. Se lo nombra padrino del establecimiento, el coro escolar canta con sikus la marcha del club, a la que el crack se suma sobre el escenario, se intercambian presentes y crece la emoción cuando se lo invita arriar el pabellón celeste y blanco contra los cerros. Recién entonces, cuando deja la bandera en la dirección, antes de que vuelvan a rodearlo para más fotos, para más firmas, podemos hacerles algunas preguntas.

Empezamos por querer conocer los motivos de su visita.

- Lo primero es acercar el club a la gente que es hincha de Estudiantes en la provincia, -nos responde. - Ya estuvimos en otras, y habíamos quedado en venir a Jujuy, a Tilcara. Después hablar un poco de lo que hace el club, que no es solamente lo que se ve por televisión. No es sólo un equipo de fútbol sino que hace mucho más desde lo social, desde lo cultural, desde lo educativo. Un poco eso, y recorrer establecimientos, lugares como este que son colegios que hacen un gran trabajo, y que nosotros, que estamos tan lejos, no tenemos la chance de ver.

-¿Sos consciente de la influencia que ejerce una figura como vos?

-Entiendo que, sobre todo con internet, estas cosas se viralizan muy rápido, se pueden ver, y los mismos chicos de acá tienen más acceso a lo que es la informática, así que espero que a ellos les sirva y, para mi, es un placer poder venir, compartir un momento con todos los chicos, con la directora, ver el trabajo que hacen y que nos conozcan a nosotros también.

-Por tu parte, ¿qué sentís con estas recepciones que te brindan?

-Una emoción grande. Estuvimos en Catamarca y nos pasó lo mismo. Es que la gente que vive en estos lugares, que no tiene acceso a las grandes metrópolis, te abren las puertas y te dan todo lo que tienen.