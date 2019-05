Estudiantes conocieron amplia oferta de educación superior

No solo abarcó la de universidades o institutos nacionales, sino también del exterior. Gran interés de jóvenes jujeños.

En el Colegio "Santa Teresita" algunas de las universidades e institutos terciarios más importantes del país mostraron ayer su oferta académica a jóvenes de los últimos dos años de las escuelas secundarias locales, a fin de que vayan evaluando las propuestas para iniciar sus estudios superiores.

Fue una buena oportunidad para que los jóvenes pudieran despejar sus dudas respecto a los aranceles, las becas, modalidad de ingreso y aspectos de las carreras, lo cual fue acompañado con una charla de orientación vocacional.

Verónica Storace, directora de "Futuro Universidad", entidad organizadora y tal como se denomina el encuentro, señaló que más de dos mil chicos participaron de la propuesta. Agregó que "Futuro Universidad se hace en catorce distintos puntos del país, con la idea de llevar las universidades más importantes del país a distintas partes para ofrecer una educación más federal. Inclusive contamos con oferta educativa no solamente de Argentina sino también de distintas partes del mundo. Hay una institución que se llama EF Educación internacional que representa a distintas universidades de Estados Unidos, que también acerca su oferta educativa a chicos que estén interesados".

VERÓNICA STORACE (FUTURO UNIVERSIDAD)

También explicó que hay instituciones que ofrecen ofertas a nivel terciario, considerando que "hoy en día si bien las carreras más tradicionales como medicina o economía siguen siendo fuertes, hay muchas nuevas que están teniendo mucho peso. Entre ellas, cine, animación, las vinculadas al marketing o efectos especiales, que siempre intentamos traer para que los chicos puedan tener este acercamiento con estas carreras más emergentes que están teniendo mucho peso hoy, que si bien son mucho más cortas tienen una salida profesional muy importante. Hoy en día, todo lo relacionado a redes y demás está pisando muy fuerte, hay mucha demanda y muchos chicos están estudiando este tipo de carreras".

En cuanto a las ofertas que más demandan los chicos dijo que es variado, aunque "por supuesto que medicina, ingeniería, economía, administración, enfermería son carreras muy fuertes y varía según la localidad. Acá en Jujuy hay mucha gente interesada en estudiar enfermería o medicina cuando quizás en otras provincias hay gente interesada en estudiar otras cosas. Es decir que las carreras tradicionales tienen un peso fuerte, pero estas nuevas carreras de diseño o animación o más vinculadas a las redes sociales están teniendo mucha importancia".

Storace apuntó que a la hora de elegir carreras, los jóvenes tienen muchas dudas pero están divididos en tres grupos. "Hay algunos que tienen su idea súper clara, que quizás desde chiquitos pensaron voy hacer tal cosa y llegan al último año del colegio y ya saben la carrera y van directamente a la universidad que quieren. Después están los que están en duda entre alguna carrera u otra, y la feria les brinda la información necesaria para tener justamente más asesoramiento para decidir cuál seguir. También están los que no tienen idea, que son muchos pero no la mayoría, que quizás llegan al último año de secundaria y no es tan sencilla la elección, salvo los que tienen bien clara su vocación".

"La idea es que en el colegio se siga trabajando con este proceso de orientación vocacional para que los chicos puedan elegir de la mejor manera posible, pero siempre con toda la información disponible", indicó, agregando que "esta muestra de ofertas de estudio viene hace seis años y siempre comienza en Jujuy".

Instituciones que participaron de la feria

Los jóvenes interesados pueden inscribirse en la web www.futurouniversidad.com.ar para recibir más información sobre carreras de nivel superior, acotando los referentes de “Futuro Universidad” que todas las actividades que realiza son de entrada libre y gratuita, y que solamente se requiere de una inscripción previa. Entre las propuestas que participaron de la feria de ayer estaban las del Instituto Técnológico de Buenos Aires, Universidad de San Andrés (udesa.edu.ar), becas de la Universidad Di Tella (utdt.edu/becas), Universidad Católica Argentina (uca.edu.ar), Instituto Técnico Superior del Colegio de Técnicos de Jujuy, Universidad Católica de Salta (ucasal.edu.ar), Fundación HA Barceló, los cursos de idiomas en el EF Campus (www.ef.com - instagram @efargentina), Cema, Católica de Córdoba y Unju.