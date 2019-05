Papeleros continúan en negociación paritaria

Representantes de la Federación del Papel arribaron a Jujuy a fin de socializar con los trabajadores la situación en la que se encuentra la negociación paritaria que definirá el aumento salarial para el 2019. Según manifestaron, hasta el momento el ofrecimiento de las cámaras de Papeleros no cumple con las expectativas por lo que el próximo martes reanudarán las negociaciones y en caso de no llegar a un acuerdo se iniciaría un plan de lucha.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Sergio Donelli, secretario de Acción Social y Claudio Urquiza, secretario Adjunto de la Federación del Papel, señalaron que se reunieron con los trabajadores de las empresas papeleras de la provincia explicándoles cuál es la situación en torno a la negociación paritaria nacional, "para que la gente esté informada de lo que está pasando, de cuáles son las ofertas y cómo están las negociaciones, porque en caso de que no lleguemos a un acuerdo, tenemos que entre todos iniciar medidas de fuerza", dijo Donelli.

Manifestaron que el año pasado, al cierre de la paritaria hubo un desfasaje de un 15% el cual reclaman que se haga efectivo para poder recién empezar a discutir la paritaria 2019. "Por ahora seguimos estancados en ese punto porque la patronal no quiere reconocer lo que se perdió. Es por eso que queremos dialogar con los trabajadores de todas las provincias para que sepan cuál es la situación", señaló.

Si bien desde la Federación del Papel, aguardan en principio poder recuperar el desfasaje de la paritaria 2018, para este año adelantaron que solicitaron "un 20% para un acuerdo de seis meses y al cabo de ese tiempo hacer una revisión y rever nuevamente las cifras; sin embargo nos ofrecieron un 25% hasta fin de año, una oferta irrisoria que no podemos aceptar de ninguna manera", dijo Claudio Urquiza.

Los representantes a nivel nacional señalaron que la negociación paritaria se reanudará el martes y que si no llegan a un acuerdo podrían iniciar medidas de fuerza. "Hasta ahora tuvimos cuatro o cinco reuniones en las cuales no hemos podido avanzar y este martes nos volveremos a reunir en Capital y si de ahí no sale un ofrecimiento que nos satisfaga convocaríamos a una medida de fuerza", sostuvo.

Por su parte, Valerio Luna, delegado del Sindicato del Papel de Río Blanco agradeció la visita de los referentes de la Federación del Papel y aseguró que trabajarán en conjunto y acompañarán las medidas de fuerza que se convoquen "porque acá está en juego el bienestar de los trabajadores y su salario".