Prisión perpetua para acusado de matar a su hija

Wilfredo Soruco fue condenado a cumplir la pena de prisión perpetua luego de ser hallado autor penalmente responsable de la muerte de su hija de apenas tres años e intentar asesinar a su pareja, en un hecho ocurrido en diciembre del 2015 en una vivienda de la ciudad de Humahuaca.

En la última audiencia celebrada en la jornada de ayer en el tercer piso del Palacio de Tribunales, se produjeron los alegatos y posteriormente se dictó la parte dispositiva del fallo del debate oral que trajo como único inculpado al joven Wilfredo Soruco.

La declaración de Belén Calapeña, mujer que sobrevivió a los ataques mortales que le propinó Soruco con una maza de albañil, fue determinante para la pena que hoy pesa sobre él.

Ante el Tribunal la mujer además dejó sentadas las incontables veces que fue agredida por el joven y la inacción de los efectivos de la Seccional 16º que tomaron esas denuncias como "exposiciones policiales".

La relación entre la pareja ya no funcionaba, justamente por la violencia física y verbal que el hombre ejercía sobre su mujer.

Ese fatídico día, la niña tenía un cumpleaños y Soruco la llevó. Según la declaración de Calapeña, llegaron alrededor de las 20 y las últimas palabras que su pequeña hija le dijo fueron "mamá tengo sueño" y se fue a dormir.

Cada integrante de esa familia durmió en una cama separada. Calapeña despertó con los golpes que caían en su cráneo, intentó reponerse pero los impactos la dejaron inconsciente y recién 20 días después, salió del coma y se enteró que su hija había sido asesinada.

Según el médico forense que examinó el cuerpo de la pequeña niña, el ataque fue con una soga o lazo, la estranguló mientras la niña dormía y la fuerza ejercida para asfixiarla fueron las manos.

Además, los investigadores creen que Wilfredo Soruco solo dejó de atacar con una maza a Calapeña, una vez que la creyó muerta.

Esa noche no había motivo alguno para que Soruco desate su ira en contra de su hija de apenas 3 años y su expareja. Esa noche no habían siquiera discutido, no se hablaron y él se recostó durante varios minutos en una cama antes de cometer el crimen e intentar cometer el otro.

La defensa técnica representada por Jorge Vázquez, adelantó a nuestro diario que va a apelar el fallo consideró que no hay elementos probatorios para condenar a su defendido. Y en las audiencias trató de desprender a su defendido de la escena.

El imputado deberá cumplir prisión hasta tener casi medio siglo de vida, luego de que el Tribunal en lo Criminal Nº 3 integrado por María Alejandra Tolaba (presidente de trámite), Mario Puig y Carolina Pérez Rojas resolvieran en forma unánime hallarlo responsable del filicidio de su niña y del intento de femicidio de Calapeña.

.