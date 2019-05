Detienen a la hija del principal sospechoso de matar al asesor de Olivares

Stefanía Fernández, la hija del principal sospechoso prófugo por el ataque a balazos en el que fue herido el diputado Héctor Olivares y asesinado su asesor Miguel Yadón, quedó detenida esta mañana en la División Homicidios de la Policía Federal y es la tercera apresada en la causa, informaron fuentes policiales.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, descartó hoy una "motivación política" en el ataque a balazos sufrido ayer por el diputado radical Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, y confirmó la detención de una persona que habría colaborado en la logística del hecho.

"Tenemos un nuevo detenido de los allanamientos de ayer a la noche y la madrugada; no es ninguna de las dos personas que estaban en el vehículo, pero es alguien que habría estado vinculado a la logística del hecho", sostuvo Millman en radio La Red.

Agregó que "descartamos cualquier móvil de características políticas, y sí, lo que hay, es una situación personal vinculada a una de las víctimas", detalló pero no quiso "precisar más al respecto" por el momento.

El funcionario insistió en que "lo político es la última de las hipótesis", y que los efectivos están hoy en la tarea de "detener a estas dos personas" que se observan en el video difundido ayer, que estaban a bordo del auto desde el que se produjeron los disparos.

El ataque fue perpetrado ayer a las 6.51, a unos 300 metros del Congreso Nacional, frente a la plaza Lorea, cuando Olivares y Yadón caminaban con ropas deportivas.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el objetivo no era el diputado riojano, sino su amigo y asesor que se desempeñaba como coordinador de Obras en el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal de La Rioja y que resultó muerto a balazos.

El presidente Macri, luego de encabezar una reunión del gabinete nacional en la Casa Rosada, se solidarizó con las familias de ambos y aseguró que se irá "hasta las últimas consecuencias para encontrar a los culpables" del ataque, por el que se declaró "muy conmovido".