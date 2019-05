"Conformes no estamos ni podemos estar, por cuanto no es lo justo"

¿Cuál es su balance sobre el nuevo precio del tabaco?

Se hizo una reunión informativa con todos los productores por el tema de cómo fue el precio y cómo se encara la nueva cosecha, por lo cual, conformes no estamos ni podemos estar, por cuanto no es lo justo, y no es lo que entendíamos que les correspondía a los productores. Por lo tanto, sí existe una disconformidad profunda en ese sentido, porque los costos fueron muy altos, todo el tema de la desvalorización de la moneda también. Al productor le pagan en pesos y todo los costos y las cuestiones necesarias para la producción están en dólares salvo tal vez la mano de obra. Esto nos llevó a tener un precio que fue imposible lograr desde el punto de vista de lo que estaban y están dispuestos a pagar los compradores, los dealers, la industria y las cooperativas. Eso hace que realmente hayamos optado por el mal menor. Sobre todo ya habíamos tomado la determinación, después de ver que tras seis horas no había forma de podernos mover de lo que ya tenían predeterminado y decidido, optamos también por la producción, por seguir produciendo, y eso fue lo que hizo que pidiéramos y los compradores asumieran en compromiso expreso y escrito de preasistir a todos los productores que tengan o no deudas con ellos, de modo tal que podamos volver a producir de nuevo, en lo posible, como lo veníamos haciendo hasta estos tiempos donde evidentemente las cuestiones del país, la economía, la macroeconomía y la falta de incentivos para las economías regionales golpearon severamente a la actividad tabacalera. Por eso es que en esto optamos también por ese compromiso y la Cámara va a velar que realmente esto se cumpla en todos sus términos. De que podamos tener los elementos, los insumos necesarios para producir, para no quedarnos, para seguir adelante que es lo fundamental, por cuanto si nos quedamos los daños y perjuicios son irreversibles, ya que el productor que no produce o queda precisamente fuera del circuito de la provisión de la actividad tabacalera le va a ser muy difícil volver con todo lo que significa esas consecuencias negativas por la toma de mano de obra, responsabilidades patrimoniales o económicas. En este caso, la Cámara del Tabaco siempre pensando que lo que ya está, ya está. Esto es el contexto y esto es lo que tenemos, pero el pensamiento de la Cámara del Tabaco es no quedarse, seguir adelante, seguir produciendo en las mejores condiciones posibles. Y sobre todo, entendernos con el tema de decir, hay una posibilidad que es muy importante, que es que hay una intención de demanda que está demostrada tanto por los dealers como por la industria de que esto sería, y ya hay pretensiones de compra. La crisis es profunda, los momentos son muy difíciles, la incertidumbre es total, pero no nos queda otra que seguir haciendo todos los sacrificios y esfuerzos para poder salir delante de esta situación, que alguna vez lo dijimos, no se recuerda otra igual para atrás en la existencia y en la historia de la actividad tabacalera.

¿En cuánto quedó el precio del tabaco?

Quedó en $ 87,73 para la clase máxima que es la B1F, es decir, significó un incremento del 65%.

¿Y cuánto era el porcentaje que esperaban ustedes?

Nosotros pensamos que debiera darse más por las condiciones antes mencionadas, no sólo tanto de costo como de variabilidad cambiaria por las circunstancias del tema de los cuadros tarifarios que debimos asumir, y que todavía no están cumplimentados en su totalidad, en cuanto a lo que hace al pago por los servicios que hemos tenido. Por eso esperábamos más, no solamente por estas cuestiones objetivas y técnicas sino también por el sacrificio y todos los esfuerzos realizados por los productores. Lo que sí vale decir, es que en la reunión general e informativa realizada estos días con todos los productores, les mostramos que tenemos que mirar para adelante positivamente, pensando que este año será mejor, debe ser mejor. Para eso tenemos que trabajar con todas las encomendaciones que los productores nos dieron ayer, que no solamente pasa por ver cómo se cumple con todos los pasivos que tenemos pendientes, cómo se buscan los elementos para la preasistencia y empecemos desde ya con la preparación de los suelos, de los almácigos, con el tema de los combustibles para llegar al momento de la plantación. Que lo podamos hacer, que decaiga lo menos posible la superficie a plantar, y que de ahí tengamos los recursos necesarios para poder realizar y levantar la cosecha, para terminar en otro de los temas donde el productor fue muy severo y estricto en decir que debemos resolver la cuestión de la comercialización porque así, no va más.

¿Por qué cree que se demoró tanto la negociación?

Precisamente, en mayo del año pasado, la Cámara comenzó con tres puntos que los hicimos saber a nuestro ministro, a nuestro Gobierno y a todas las partes que componen la cadena productiva, de que teníamos una necesidad como ahora. Primero que se aprueben los programas operativos anuales para poder transferir los recursos del Fondo Especial del Tabaco en tiempo y forma. Segundo, trabajar muy de cerca y fuerte en el sentido de lo que era ya el marco tarifario, que para este año también hay incremento en cuanto a la cuestión de energía, tanto de gas natural como de energía eléctrica. Tercero, todo lo que hace a la producción. Es decir, debemos producir lo mejor que podamos concluir en la comercialización. Es decir, en esto tenemos que saber a quiénes vamos a vender y en eso ver que el negocio del tabaco sea mejor que este año, venderlo bien y también cobrarlo bien.

¿Este nuevo precio cómo impactará en la producción del tabaco?

Así como están las cosas y el escenario antes descripto a nivel nacional y regional y provincia, no hay plata que alcance, para nada. Por lo tanto, se debe trabajar muy fuerte, como se morigera todo lo que hace a los costos de producción, para que no tenga que ser volcado todo en el precio final del mismo. O sea, más allá de lo que pueda ocurrir o no, con la cuestión cambiaria de todo lo que son las bandas de explotación y que hoy podemos ver que ya tienen previstos, no solamente el Banco Central sino también las imposiciones del Fondo Monetario, en cuanto debe estar el dólar en una fecha determinada. Estos son los cuidados, los semáforos en rojo que tenemos. Por eso es que más que nunca tenemos que trabajar buscando el entendimiento, la relación, que sea un acuerdo productivo entre nosotros los productores, los primeros necesi

¿Está definida la campaña 2019-2020?

Sí, porque ya hoy estamos trabajando, enfocados, y con todo este accionar para poder hacer las cosas en tiempo y forma, con cuidado y siempre buscando hacerla con la anticipación suficiente, porque el nuevo precio ya está. No queremos mirar para atrás, lo que se pudo se pudo. Lo que se logró fue lo máximo que pudimos en función de lo que dijeron los compradores y las cooperativas que podían pagar, pero hoy es esto, estar completamente centrados en la necesidad de producir buscando como siempre lo que hace el productor jujeño, la mejor calidad y los mejores rendimientos para que podamos salir de esta crítica situación en la cual realmente fue dura porque la Cámara del Tabaco, como gremio, luchó el precio en total soledad, defendiendo los derechos y los intereses de los productores de Jujuy y también de Salta. Esto, cabe apuntar que los de Salta tienen otro sistema de comercialización y producción porque las instituciones están centralizadas en una sola, entonces es como que el gremio está dentro de lo que es la cooperativa, por lo que de defender los intereses tratando de tirar para arriba, solamente lo hace la Cámara del Tabaco de Jujuy.