"La maldición de la llorona", terror de manual

Así como existe el Universo Cinematográfico Marvel en las películas de superhéroes, los filmes de terror tienen el "Warrenverse", una serie de títulos unidos por la figura del productor y director de origen malayo James Wan, responsable de esta saga de cintas entre las que se destacan "El Conjuro" y "Annabelle". Y esta semana "La maldición de la llorona", un derivado de este universo llena la cuota de terror de la cartelera local. La película dirigida por Michael Chaves, se centra en la leyenda urbana de La Llorona, un mito de origen mexicano con el que muchos estamos familiarizados por los famosos capítulos de El Chavo del 8, mil vences repetidos. Pero aquí la cosa pretende ser más espeluznante, el alma en pena de una madre deambula buscando a sus hijos y con su llanto atrae a niños ajenos. El filme, técnicamente muy prolijo, no toma ningún riesgo, apela al susto fácil, al famoso recurso conocido como "jump scare" (saltar del susto), archiutilizado en el género de terror para provocar inquietud con cambios visuales inesperados, acompañados de un sonido pavoroso, por ejemplo. Así, no faltan las bisagras chirriantes, las luces que se apagan súbitamente, las apariciones y los gritos repentinos. La cinta no aporta nada nuevo, sigue una fórmula, tal vez no defraude a los fans pero tampoco los sorprenderá.