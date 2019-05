Video. El Frente Jusiticalista presentó a candidato intendente de Abra Pampa

En un sencillo, pero emotivo acto, se llevó a cabo la presentación de Roberto Paredes como candidato por el Frente Justicialista a la intendencia en Abra Pampa. El acto fue encabezado por el presidente del Partido Justicialista Rubén Armando Rivarola, ante un masivo acompañamiento.

Rubén Rivarola expresó en el acto "muchas gracias a todos los compañeros que nos están acompañando en este acto. Es un día muy especial. Es un día peronista. Vinimos con todas nuestras ganas a apoyar a la Lista 505, que tiene en la lista principal al compañero Paredes. Cuando nos conocimos con Paredes, lo vi con muchas ganas de trabajar y hacer lo mejor para Abra Pampa. Siempre trabajó y pidió la oportunidad de sacar adelante a su gente. Por eso es que me siento orgulloso de poder estar con él en este acto. Y él estuvo en los momentos más difíciles".

El diputado provincial, pidió a los "compañeros y les digo a todos los jóvenes que comencemos a trabajar un un cambio real. Que no nos mientan más. Que no nos saquen la esperanza de tener un trabajo digno. Empecemos a trabajar por un cambio, pero no el que nos propusieron ellos, sino por un cambio real. Y aquí será con Paredes intendente".

El video