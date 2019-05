Video. El PJ jujeño apoya la posible candidatura de Cristina Fernández a la presidencia de la Nación

En un sencillo, pero emotivo acto, se llevó a cabo la presentación de Roberto Paredes como candidato por el Frente Justicialista a la intendencia en Abra Pampa. El acto fue encabezado por el presidente del Partido Justicialista Rubén Armando Rivarola, ante un masivo acompañamiento.

En dicho acto, el titular del PJ fijó el lineamiento político y encolumnó a su partido detrás del proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, como posible candidata a la presidencia de la Nación.

Rubén Rivarola expresó en el acto "muchas gracias a todos los compañeros que nos están acompañando en este acto. Es un día muy especial. Es un día peronista. Vinimos con todas nuestras ganas a apoyar a la Lista 505, que tiene en la lista principal al compañero Paredes. Cuando nos conocimos con Paredes, lo vi con muchas ganas de trabajar y hacer lo mejor para Abra Pampa. Siempre trabajó y pidió la oportunidad de sacar adelante a su gente. Por eso es que me siento orgulloso de poder estar con él en este acto. Y él estuvo en los momentos más difíciles".

El diputado provincial, pidió a los "compañeros y les digo a todos los jóvenes que comencemos a trabajar un un cambio real. Que no nos mientan más. Que no nos saquen la esperanza de tener un trabajo digno. Empecemos a trabajar por un cambio, pero no el que nos propusieron ellos, sino por un cambio real. Y aquí será con Paredes intendente".

La sorpresa y la reacción de los presentes fue cuando el titular del PJ reveló ante los presentes el lineamiento oficial de su partido. "Ferreyra es nuestro futuro gobernador, Mendieta nuestro vice gobernador y es momento de decir, que Cristina Fernández de Kirchner va a ser nuevamente nuestra presidente. Si ella nos dio de todo y tenemos que apoyarla", sostuvo de manera categórica.

El video