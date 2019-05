Gerardo Morales: "El planteo de abrir Cambiemos en un gran frente cobra fuerza"

El gobernador avaló la idea de sumar a los peronistas para las elecciones presidenciales; no descarta que Martín Lousteau se presente en las PASO.

Yo soy frentista por naturaleza. Siempre creí en ampliar las fuerzas más allá de los partidos". El gobernador radical de Jujuy Gerardo Morales acaba de terminar una reunión en un centro comunitario de Susuques a 3.000 metros de altura junto con la comunidad local y el ministro de Justicia Germán Garavano. Pero se toma su tiempo para hablar y no escatima definiciones filosas: "El planteo de abrir Cambiemos a otros partidos o a un gran frente cobra fuerza", dice. Incluso no descarta que Martín Lousteau pueda presentarse a unas PASO presidencial.

Cuando se mete en la política nacional, Morales pone como ejemplo su Jujuy natal y su experiencia política. "Aqui armamos un frente muy amplio a nivel provincial con participación de sectores del peronismo, todavía algunos enrolados con Massa, otros con Lavagna, una mayoría muy enrolado en Cambiemos, pero ampliar a nivel nacional es una decisión que tiene que tomarse en el marco de Cambiemos", dijo en diálogo con Infobae mientras camina por las calles de tierra de Susques a cuatro horas de San Salvador de Jujuy.

-¿Cómo observó la idea del presidente Macri de convocar a un diálogo con la oposición y con distintos sectores para acordar 10 puntos de consenso?

-Me parece bien esa convocatoria. Y creo que sería bueno que sea acompañada puede ser con distintos formatos por los diversos candidatos, coincidiendo con esos puntos, planteando otros, pero genera un buen debate de cara a lo que viene. Ningún gobierno va a poder iniciar una nueva etapa si no es con un acuerdo marco con todas las fuerzas políticas o la mayoría de ellas sobre puntos básicos. Así que me parece una muy buen iniciativa del gobierno nacional.



-Sin embargo, ayer Cristina Kirchner llamó a realizar un "gran consenso nacional", como una suerte de contraposición al llamado que hizo Macri…

-En todo caso está planteando lo mismo que el Presidente. Macri ha hecho un planteo abierto a todas las fuerzas políticas, inclusive le ha enviado a ella también esta convocatoria a los diez puntos. Habilitar un contacto entre todos las fuerzas políticas no va a obstaculizar el proyecto de cada uno de cara a las elecciones de cada partido o fuerza política, pero sí le va a hacer bien al país, dará una buena imagen hacia el exterior y le va a generar más certezas a la gente en la Argentina, hacia adentro del país, que es muy importante. Creo que está en la misma línea.

-Algunos gobernadores dijeron que Macri debería abrir la discusión de los 10 puntos, ¿usted que cree?

-No lo sé. Eso lo está manejando el gobierno nacional y me parece que esto reactive el diálogo está bien.

-¿Está de acuerdo con la ampliación de Cambiemos a otros sectores, como el PJ o Roberto Lavagna?

-Yo soy básicamente frentista. Tenemos un frente muy amplio a nivel provincial con participación de sectores del peronismo, todavía algunos enrolados con Massa, otros con Lavagna, una mayoría muy enrolado en Cambiemos, pero es una decisión que tiene que tomarse en el marco de Cambiemos.

-¿Entonces coincide con el gobernador Alfredo Cornejo de Mendoza quien dijo que debería haber un acuerdo con Lavagna, Massa y Urtubeuy también?

-Es un planteo que cobra fuerza. En (la Convención Radical de) Gualeguaychú mi planteo fue un acuerdo amplio, es la concepción que tengo, pero es un tema que debe ser definido por Cambiemos.

-¿Incluso cree que podría haber unas PASO a nivel presidencial con Martín Lousteau?

-No lo sé, la mesa de Cambiemos está en este debate hoy, así que son los temas que en el mes de mayo va a tener que resolver Cambiemos como fuerza política.

-¿Es importante que el Gobierno fije como una posibilidad concreta de que el vicepresidente de Macri sea un radical?

-Eso ya lo hablamos y quedamos en volver a dialogar a fines de mayo. No es una condición que impone el radicalismo. El radicalismo más bien lo que ha planteado y hemos tenido un rol importante en el paquete de medidas que se ha tomado, medidas que se deben seguir tomando hacia los sectores de la economía, pymes, comercio, a la gente que menos tiene, la clase media que se ha empobrecido. Allí hay un tema que hemos planteado como agenda, el tema de la política tarifaria, que hemos tenido también disensos en ese sentido. Para nosotros lo más importante es eso, a fin de mayo habrá definiciones seguramente sobre cómo armamos electoralmente.

-¿Entonces se imagina un segundo mandato de Macri con más peronistas adentro del gobierno?

-No lo sé. Este camino que ha iniciado el Gobierno es el camino. Consensos, si eso tiene o no un correlato electoral lo dirá la voluntad de los referentes y de las fuerzas políticas y es un tema que habrá que discutir hacia adentro de Cambiemos.

-¿El "plan V" de Vidal en lugar de Macri ya está sepultado o se puede reflotar?

-No lo sé. Eso pregúntenle al Presidente y a Marcos (Peña).

Fuente: Infobae