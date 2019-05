Se presentaron los modelos de boletas

El viernes se cumplió un plazo más del cronograma electoral provincial, de cara a los comicios del 9 de junio. Los apoderados de los frentes y partidos realizaron la presentación de las boletas para su control y oficialización.

La presentación de boletas según establece la normativa, debían hacerse en papel tipo obra de sesenta gramos o un papel sustituto de similar calidad y apariencia con un gramaje que no difiera, en más o menos, del quince por ciento; en el anverso podrá tener fondo del color asignado y en el reverso deberá ser blanco.

En ese caso la tipografía será de color negro o blanco, a fin de garantizar la mejor legibilidad de la identificación partidaria y de la nómina de los candidatos. Asimismo, puede utilizarse tipografía del color asignado sobre fondo blanco. En cualquier caso, deberá asegurarse que los colores, fotografía y letras no sean visibles en el reverso de la boleta. Sólo podrán insertarse fotografías de candidatos o candidatas, en colores o en blanco y negro. Si fuera oficializado un modelo de boleta con color el asignado y luego, por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas ante la Junta Electoral de la Agrupación Política o ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral, según el caso, por el representante de la lista interna o de la agrupación política, las boletas no pudieran presentarse con dicho color para la distribución, podrá utilizarse el blanco y no serán consideradas como boletas no oficializadas.

En tanto que hoy, domingo 12, a las 15 habrá una audiencia en el salón principal de la Sociedad Española, en calle Belgrano esquina Senador Pérez, en donde se presentarán los modelos de boletas.

Siguiendo con el cronograma electoral, el 22 de mayo a las 13 las agrupaciones participantes deberán presentar dos ejemplares de votos testigos por mesa y veinte más, para trámites internos, todo ello en la sede central del Tribunal Electoral de la Provincia, en La Madrid 147.

En tanto que los votos con destino a los cuartos oscuros deberán presentarse hasta el día 24 de mayo, a las 13.

Por otro lado, hay que recordar que los fiscales de mesa y fiscales generales, deberán tener su domicilio y figurar en los padrones del ejido municipal en donde desempeñan sus funciones, y únicamente podrán emitir su voto en las mesas donde figuren empadronados, quedando prohibido cualquier tipo de agregados.