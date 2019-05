VIDEO: Ídolos de Estudiantes visitaron el club Zapla

El paso de los ídolos de Estudiantes de La Plata por Jujuy dejó gratas sensaciones por todo el Norte de nuestra provincia, pero antes de regresar a Buenos Aires visitaron el club Altos Hornos Zapla gracias al sentido de pertenencia de Sergio Gurrieri, exjugador "merengue", que estuvo acompañado por Eduardo Flores, Juan Sebastián y Juan Ramón Verón además de las filiales y agrupaciones.

FAMILIA GURRIERI / LA MADRE, HERMANAS E HIJO DE SERGIO GURRIERI (CON GORRA) JUNTO A LOS EXJUGADORES DE ESTUDIANTES.

"Además de Sebastián (Verón) nos acompañan Juan Ramón Verón y "Bocha" Flores que fueron campeones del Mundo en Old Trafford (Inglaterra) y son los más grandes que tiene Estudiantes. Son tres generaciones que estamos en Palpalá y es un viaje que realizamos por todo Tilcara, Purmamarca, Abra Pampa y Huacalera con un éxito tremendo. Somos una familia que tratamos de visitar todas las provincias y tratando de ver chicos que consideremos que estén en condiciones de integrar nuestros planteles juveniles", empezó contando Gurrieri.

El palpaleño ahora radicado en Quilmes (Buenos Aires) contó que

"Sebastián (Verón) como presidente tiene un proyecto de la escuela exclusivamente para los jugadores del club dentro del Country. Esto se transmite y son legados que vamos dejando a los más chicos y lo estamos llevando a todas las filiales de las provincias", agregando que "creemos que el estudio es muy importante porque el día de mañana si el jugador queda libre podrá cumplir con un secundario aprobado. Esto promueve que los chicos jujeños puedan preparase y estudiar porque ambos van de la mano. Mi deseo no es sólo llevar chicos de Zapla sino de todo Jujuy como les pasó a Valencia, Ortega, Mario Lobo, Garnier y otros más porque hay material", contó.

Aquel zurdo ligero de melena recordó que "volver al club donde yo nací y me formó son sensaciones hermosas, pero hoy se me hace difícil porque me recuerda a mi papá y a mi hermano (Esteban y ‘Beto’ Gurrieri) que fueron utileros. Aquí empecé todo porque a los 15 años Yudica me hizo debutar y a los 17 integré una Selección Provincial que jugó un torneo Regional, eliminamos a Salta y fuimos a jugar a Tucumán y ahí me vieron Bilardo y Manera. Primero me llevaron a préstamo y después me compraron".

Asimilando el descenso de Zapla del Federal A recomendó que "hay que apuntarle a los jóvenes y prepararlos, sabemos lo complicado que hace sostenerse en Primera y por eso estamos recorriendo todo el país para formar jugadores profesionales".