Jujuy invirtió el 13,8% de recursos en obra pública

Jujuy invirtió el 13,8 por ciento del total de sus recursos 2018 en obras públicas, según los datos que consigna el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

En el mapa nacional, Jujuy se ubicó en el puesto número 9 de las provincias que más fondos destinaron a las obras públicas.

Si bien la obra pública fue siempre uno de los pilares del Gobierno provincial, y en varias oportunidades el mandatario provincial Gerardo Morales indicó que la misma "es factor de desarrollo para todos los jujeños", en el 2018 la provincia que más porcentaje de sus recursos destinó a esta clase de erogaciones fue San Juan, duplicando el porcentaje que invirtió Jujuy.

Es así que en el 2018 las provincias que destinaron una mayor porción de sus erogaciones a la obra pública fueron San Juan y Santiago del Estero, con indicadores de 31,3% y 28% respectivamente.

En el otro extremo se encuentran las jurisdicciones de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Cruz, con porcentajes inferiores al 6%.

La obra pública está directamente relacionada a la creación de fuentes de trabajo, ya que si su distribución es equitativa debería ser un factor que contribuya a crear puestos de trabajo en todas las localidades y además permita el desarrollo sustentable de todo el territorio.

Fondo Solidario

El mismo informe analiza también cuánto dinero recibían las provincias del Fondo Federal Solidario dentro de los recursos totales, teniendo en cuenta que el destino de estos fondos era la obra publica.

El 2018 fue el ultimo año en el que las provincias recibieron estos ingresos, conocido como "Fondo de la Soja", ya que este rubro fue eliminado por decreto en agosto de 2018.

La provincia de Jujuy es la segunda a nivel nacional con mayor porcentaje de recursos recibidos en el 2018 por este Fondo Federal Solidario. Jujuy recibió el 1,1% del total de lo que gastó en 2018 en obra pública, ya que no tenía otro destino, precedida por la provincia de Santiago del Estero que concentró el 1,2% de los recursos, mientras que el menor valor lo obtuvo la Provincia de La Pampa. Esta última recibió apenas $2 millones en concepto de Fondo Federal Solidario los primeros días de enero, momento a partir del cual no se le transfirió más recursos por no adherir al Consenso Fiscal. Lo mismo ocurrió en el caso de San Luis, dado que tampoco se le transfirió el Fondo Federal Solidario por no firmar el Consenso Fiscal.

Uno de los rubros por los que se mide una gestión de Gobierno sin dudas es la cantidad de obra pública que concreta, ya que es el elemento tangible que pueden apreciar los ciudadanos.