"Hay que estar preparados para los golpes, levantarse y seguir"

-¿Qué sensación te invade sabiendo que ayer tendrían que haber jugando la revancha de las semifinales del Torneo Regional, pero un inadaptado lo impidió?

-Es un momento muy triste, pero uno analiza lo que habíamos logrado y duele más. Hacía mucho tiempo que Talleres no avanzaba hasta una instancia definitoria. Todo se analiza, y al margen que confiábamos que podríamos dar la vuelta la serie en Salta, nos da impotencia. Cada cual es dueño de sus actos, pero esto no debería pasar más. El club quedó pegado por un individuo que se manejó muy mal y ahora estamos en boca de todos no por las cosas positivas que se hicieron en este proceso, sino por algo que quedará marcado en la historia: quedamos afuera sobre un escritorio. Y duele el doble porque, te reitero, Talleres viene haciendo bien las cosas en casi todos los ámbitos.

-En el partido de ida pareció exagerado el 3 a 1 final para Central Norte de Salta, ya que no hubo tal superioridad. El jugador "diferente" fue Fabricio Reyes, que marcó los tres tantos.

-Es verdad. Estábamos convencidos que podríamos haber hecho un gran partido en Salta. Es dura la realidad que hoy nos toca vivir. En lo deportivo desplegamos buen fútbol a lo largo del torneo, aunque también nos costó. Eso sí, siempre se vio un Talleres protagonista. Central Norte sabía que no iba a ser fácil, más allá del resultado de ida, y por eso se movió rápido. No sé si miedo, pero sí respeto. Los dirigentes trataron de sacarse el peso de encima y pasar a la final sin jugar.

-Lo que llama la atención no fue el fallo en sí del Consejo Federal, atendiendo a que había bastante material fílmico sobre el incidente, sino con la rapidez que se determinó el castigo. ¿Hablaron entre ustedes al respecto?

-Justamente nuestros dirigentes viajaron a Buenos Aires para ver bien de qué se trataba. Llama la atención, es verdad. Siempre digo que el fútbol del interior o los regionales están mal vistos por todos, por la corrupción o porque gana quien tiene más peso en el Consejo. El fútbol está muy sucio y es lamentable. Como jugador de fútbol, cada uno hace su trabajo, pero después se va con las manos vacías por tres muchachos que usan la remera negra y dirigen mal. Nos pasó en el 2017, por la Copa Argentina, en cancha de Central Norte donde agredieron a compañeros y no hubo sanciones de ningún tipo. Ahora te encontrás con alguien que tiene peso en el Consejo como Defranesco, el presidente de Central, que el propio domingo apenas terminó el partido estuvo viajando a Capital Federal para presionar o sacarse de encima la revancha. En el ambiente está todo enrarecido. Fijate lo que sucedió con Estudiantes de Río Cuarto, que ascendió a la B Nacional, y tiene seria denuncias con los audios que salieron a la luz. Da la sensación que no gana el que mejor juega el fútbol, sino quien está mejor económicamente.

-Entonces, con más razón, es fundamental cuidar hasta el mínimo detalle cuando se juegan cosas importantes. El presidente Enrique Barros pidió perdón.

-La autocrítica es general. Gracias a Dios, Talleres tiene una dirigencia muy transparente. Son simpatizantes también. Estamos al día con nuestros haberes y vos sabés que en este tipo de competencia es muy complicado que no te deban dinero. A nosotros nos cumplieron al pie de la letra. Es lógico que haya pedido perdón, pero no tiene la culpa por lo que hizo el individuo que arrojó la bomba. "Quique" dio la cara y lo apoyamos. Ojalá no pase más en el club ni en ningún otro lado, porque son hechos lamentables.

-Qué difícil se hace seguir ante estas situaciones adversas...

-Es difícil. No vamos a meter a todos en la misma bolsa. Sería injusto. Pero también nos debe servir de aprendizaje. De nuestro lado siempre tratamos de hacer lo mejor. A veces, sale bien y en otras mal, pero somos futbolistas. Y detrás de cada uno hay una persona, una familia, están tus hijos, tus padres, tus seres queridos. Entonces, no sólo perjudican al jugador, sino a la familia que está apoyando siempre. Al igual que a la gente de bien que va a la cancha a aportar su granito de arena. O sea, perjudican a miles de personas que hacen un esfuerzo enorme para estar alentando al equipo, buscando peso a peso para pagar la entrada. A veces se hace duro tomar decisiones en la vida. Hoy estamos dolidos por la situación, pero es fútbol y puede pasar de todo. Hay que estar preparados para los golpes, levantarse y seguir.

-También fue un cachetazo cuando arbitrariamente el Consejo Federal decidió eliminar el Argentino "B" y vos fuiste uno de los que mejor se expresó al respecto.

-En algún momento se habló que la idea era jerarquizar las ligas, pero no fue así. De repente te encontrás con equipos de la trayectoria de Juventud Antoniana, Gimnasia de Salta o Talleres jugando liga, cuando están capacitados y tienen material humano para estar en otra divisional. Lamentablemente tenés que volver a jugar una liga de origen e implica no vivir del fútbol. Podés trabajar en un montón de cosas, pero no se puede jugar con la ilusión de miles. No sé si soy bueno o malo con la pelota en los pies, pero siempre doy lo mejor. Llevo unos pesos a la casa y mis hijos tienen para comer. Y no sólo hablamos del dinero, sino del prestigio y las ganas de seguir creciendo como futbolista. Hoy por hoy, de Tucumán, el panorama no es para nada alentador.

-No parece casual el retroceso del fútbol del interior a partir de la muerte de Julio Grondona y sí que en Buenos Aires se tiene más benefi cios, potenciándolo desde todo punto de vista.

-Se hace difícil porque son situaciones que te marcan. Coincido con vos y me atrevo a decirte algo. El crecimiento del fútbol santiagueño no pasó por los clubes que tiene, sino porque cuenta con mucha gente metida en el Consejo Federal. Su presidente, Toviggino, o Read que salió a dar la cara antes que salga el fallo y que Talleres estaba afuera. Ahí te das cuenta cómo viene la mano. Cuesta continuar por estas cosas. Son situaciones que te quedan marcadas para toda la vida.

-Los dirigentes del "expreso" viajaron con muchas expectativas para intentar bajar la pena.

-Teníamos la ilusión de jugar el partido y seguimos entrenando, pero luego nos notificaron que no se jugaba. A la mayoría del plantel le dieron la licencia correspondiente y le abonarán los días que se trabajaron en mayo. Como capitán siempre digo que día a día construimos una familia, ayudamos a los más chicos, hablamos de fútbol permanentemente. Hoy estoy al frente de dos categorías inferiores junto Zampini, Carrazana y Gutiérrez, al mando del "Camión" Aldo Arroyo. Los chicos están por el buen camino.

-Es clave revertir al menos el castigo de los cuatro meses de desafiliación, que implicaría no pelear por el título local...

-Estoy seguro que "Quique" como Juan Carlos y Alvaro hicieron todo lo posible para que se baje la pena. También es un agujero importante para la economía del club pagar más de 400.000 pesos. No tengo dudas que el presidente como sus colaboradores están haciendo lo imposible para que se cambie la sanción. Si jugamos sin sumar puntos durante cuatro meses, te condiciona a no salir campeón y no jugar el Regional del próximo año.

-Por último, ¿qué les dijiste a tus compañeros en la despedida?

-Fue dura la despedida. No sabemos qué nos puede deparar el destino. Al finalizar el partido, los miré a la cara a cada uno y les dije que se queden tranquilos porque dejamos todo dentro de la cancha. Que Talleres fue protagonista, más allá del resultado adverso y una diferencia de goles que no nos imaginábamos. Lo importante es salir con la frente en alto. Lo más importante: se conformó un gran grupo de personas.

Extensa trayectoria

“Pony” López tiene 29 y una extensa trayectoria. A los 12 años se fue de su Tucumán natal a Banfield, siendo convocado a las selecciones Sub 15 y Sub 17. Hizo dos pretemporadas con el plantel superior del “taladro”, pero una lesión rebelde le impidió quedarse. Estuvo un año inactivo, quedando libre.

Volvió a San Miguel, con 21 años y ganas de largar, pero lo llamaron de Concepción y comenzó a jugar de nuevo. Tuvo paso fugaz por Altos Hornos Zapla, pero no quedó porque no cumplieron y retornó otra vez. Fichó en Mitre de Santiago, luego en Famaillá y regresó a Concepción. Monterrico San Vicente lo convenció para jugar el exArgentino B. También pasó por Mitre y Central Norte de Salta, y después arregló en Talleres, jugando en el interín en Monterrico y en Atlético San Pedro.