"No sé si habrá otra misa", dijo el "indio" Solari

Más de mil personas se dieron cita para escuchar y ver al Indio Solari en un video donde fue entrevistado por el escritor Marcelo Figueras, quien ofició como colaborador para que "Recuerdos que mienten un poco", un libro de memorias y actualidad, se presentara de manera oficial frente a sus fans en la Feria del Libro de Buenos Aires.

En el marco de la entrevista, el Indio afirmó que no sabe si volverá a tocar: "No sé si habrá otra misa. ¿Qué más quiero yo que tocar en vivo? Me he sentido más cómodo en el escenario que en otro lugar, es donde todos están a favor tuyo. Pero evidentemente ahora no puedo y lamentablemente para adelante no tengo mucha vida. Pero si hubiera una medicina nueva que me mantuviera el estado que tengo ahora... pero tiene que ser rápido", expresó entre risas en la entrevista grabada que se transmitió este domingo en la feria.

En otro tramo por primera vez Solari se refirió directamente a la condición del mal de Parkinson que lo limita (que ya había advertido unos años atrás), ante la pregunta de Figueras sobre la realización de una próxima misa (así se llaman los recitales que convocan a decenas de miles de seguidores de sus creaciones musicales): "Espero que se encuentre una cura antes de que muera. Mientras tanto, espero que haya dopamina y me posibilite volver a los escenarios. Ahora mismo estamos bien, me gustaría que este estado se prolongue", dijo el músico frente a Figueras y a la cámara.