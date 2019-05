Asumieron autoridades en Colegio de Magistrados

En la jornada de ayer se realizó el acto de asunción de autoridades del Consejo Directivo del Colegio de Magistrados y Funcionarios. Su titular, Norma Issa, ratificó su compromiso para trabajar en conjunto y con un dialogo horizontal con las instituciones del medio.

Al haber una lista única se procedió a la proclamación de las autoridades, dejando de lado la realización de los comicios.

La entidad logró la presentación de una lista única compuesta por las autoridades de la gestión saliente con la incorporación de nuevos miembros que evitó la realización de los comicios.

La ceremonia de asunción fue presidida por la titular Norma Issa y el juez suplente a cargo del Superior Tribunal de Justicia, Federico Otaola.

Los integrantes del Consejo Directivo recibieron un certificado y asumieron sus cargos. De esta forma el Consejo Directivo quedó conformado por Norma Beatriz Issa como presidente, como vicepresidente Jorge Daniel Alsina, el secretario Nicolás Balderrama, como prosecretaria Marta Beatriz Romero, tesorero Enrique Rogelio Mateo, protesorera Ana Maria Del Huerto Sapag.Como vocales titulares fueron posicionados Elsa Rosa Bianco, Mónica Estela Jauregui, Marisa Eliana Rondón, Silvia Elena Yecora , Maria Alejandra Tolaba , Emilio Carlos Cattan, Beatriz Josefina Gutiérrez, Cristina Eugenia Del Val y Nilda Graciela Yapura. Como consejero suplente Jorge Marcelo Ibañez. El órgano de fiscalización está compuesto por los miembros titulares Néstor Hugo Paoloni y Darío Osinaga Gallacher y como miembro suplente Felicia Ester Barrios.

Durante la asunción, Norma Issa anunció que en el transcurso de este año inaugurarán la nueva sede del Colegio de Magistrados.

Agregó "trataremos de seguir con las capacitaciones y la búsqueda de la mejora de la Justicia, pero vamos a poner énfasis en la ética, porque entendemos que un juez que no tiene valores éticos no puede funcionar. Pero no sólo nos centraremos en los jueces, sino en los secretarios en los funcionarios y empleados. En todos los que componemos el servicio de Justicia".

Indicó "vamos a trabajar para defender los derechos humanos de todos, de un vecino, de la víctima, del que comete el delito, de todos los que componen la sociedad".

Trazó como otro objetivo, fortalecer un diálogo fluído con los medios de comunicación "a veces nos enojamos, porque decimos que no nos supieron entender, cuando quizás no supimos hacer entender. Tenemos que mejorar ese vínculo con los periodistas".

En tanto, Federico Otaola a cargo de la presidencia del Superior Tribunal de Justicia destacó la predisposición al diálogo que siempre tuvo el Colegio de Magistrados y Funcionarios.

"Estamos embarcados en una reforma sustancial del Poder Judicial en el que uno de los objetivos es llegar a todos los sectores de la comunidad" .

Otaola destacó al existencia de "políticas de Estado saludables para la sociedad, que permitieron la creación de nuevos centros judiciales que hacen posible llegar a cada rincón de la provincia".

El Consejo Directivo está compuesto por integrantes de la comisión directiva salientes y nuevos integrantes.