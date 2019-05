River debe remontar el tres a cero en el "Monumental"

River Plate recibirá hoy a Atlético Tucumán con la difícil misión de remontar la derrota por 3-0 de la ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga.

El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio "Monumental" de Núñez, con el arbitraje de Ariel Penel y el ganador se enfrentará en las semifinales con el vencedor de la serie entre Racing Club y Tigre, en la que la "academia" necesita revertir el 2-0 de la ida -ver recuadro-.

El campeón de América necesita ganar por más de tres goles de diferencia para clasificar directamente o por 3-0 para forzar una definición con tiros desde el punto penal.

Atlético Tucumán, en tanto, puede perder hasta por diferencia de dos y en caso de marcar obligará a su rival a superarlo por cuatro, ya que el gol de visitante tiene valor doble en caso de igualdad en el resultado global.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tendrá un nuevo desafío futbolístico ante un duro rival que lo supo doblegar en la ida disputada el pasado sábado en el estadio "José Fierro" de Tucumán.

Los goles de David Barbona y Javier Toledo, en dos oportunidades, le dieron al equipo conducido por Ricardo Zielinski una buena ventaja, aunque por la magnitud del equipo "millonario" no se da por cerrada la serie.

River Plate demostró ser un equipo con capacidad goleadora y en lo que va del año registra cinco partidos con victorias con la diferencia que necesita para, al menos, igualar la serie y definirla por medio de los tiros desde el punto penal.

Los antecedentes más cercanos son: 4-0 a Godoy Cruz en Mendoza (fecha 13 de Superliga); 3-0 a Independiente (fecha 23); 3-0 a Alianza Lima, de Perú (Copa Libertadores); 3-0 a Argentino de Merlo (Copa Argentina) y el reciente 6-0 a Aldosivi por la Copa Superliga.

Si de datos se trata, el "decano" también tuvo algunos tropiezos durante el último campeonato que ilusionan a los "millonarios".

En la fecha 17 de la Superliga, el equipo tucumano perdió por 3-0 con Patronato en Paraná y en la jornada 19 fue a Santa Fe y cayó por el mismo resultado frente a Unión.

Un poco más atrás en el tiempo, Atlético fue goleado por Gremio en Porto Alegre por 4-0 en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El "Muñeco" Gallardo nunca da pistas de la formación, pero un cambio seguro será el retorno a la zaga de Lucas Martínez Quarta tras cumplir la suspensión, por el paraguayo Robert Rojas y arriba irá Matías Suárez en lugar Santos Borré.

Racing quiere remontar la serie

Racing, último campeón de la Superliga, y Tigre, que jugará la temporada próxima en la B Nacional, se enfrentarán hoy en la revancha de una de las series de cuartos de final de la Copa de la Superliga. El encuentro se disputará en el “Cilindro” de Avellaneda, a partir de las 19, con Mauro Vigliano como árbitro y transmisión en directo de la señal Fox Sports Premium.

El conjunto de Avellaneda, dirigido por Eduardo Coudet, necesita levantar una desventaja de dos goles, luego del 0-2 alcanzado en la tarde del sábado en Victoria. Un triunfo por tres tantos de diferencia le garantizará el pasaporte a las semifinales, en donde el ganador enfrentará al que surja vencedor de la eliminatoria River (0)-Atlético Tucumán (3).

El desempeño del pasado fin de semana encendió las alarmas en Avellaneda. Tanto que el DT Coudet no tuvo empacho en efectuar autocrítica: “Jugamos un muy mal partido. Parecíamos un equipo cansado, sin estar cansados”.

Pese a la desventaja, el entrenador no da por perdida la serie: “Ojalá la vergüenza deportiva contribuya a que en casa hagamos un buen partido”, se esperanzó el ex DT de Rosario Central.

Racing no ganó en los últimos cinco partidos (incluye dos por Superliga) y no anotó goles en los últimos dos encuentros (0-0 con Estudiantes de La Plata; 0-2 con Tigre).

“Después de salir campeón es difícil meterse, y más aún tan rápido. Pasa mucho por lo mental, nos contagiamos para abajo. Y la inercia lleva a que si juega uno mal, juegan dos mal, juegan tres mal, y terminan jugando todos mal”, dijo Coudet.

El delantero Lisandro López, ya recuperado de una lesión, sería titular y reemplazaría a Jonatan Cristaldo.