Crisis del empleo y drama social

La Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación publicó un Informe de Diagnostico Laboral sobre la Provincia de Jujuy al mes de enero del año 2019, es lo último de lo que se dispone en esta materia y es de gran utilidad para el análisis de la realidad social. Como paso previo para que el lector analice las estadísticas hago una observación metodológica, en ese sentido aclaro que el criterio que el Indec utiliza para medir la ocupación y la desocupación es el siguiente: los ocupados serían las personas que trabajaron aunque sea una hora en la semana inmediata anterior al relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), percibiendo un pago en dinero o en especie por la tarea que realizaron, los desocupados serían las personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Tal criterio ha sido cuestionado por investigadores del mercado laboral y la realidad social y se conoce como “el engaño del Indec con las cifras del desempleo”, que señalan el hecho de considerar “desocupados a quienes no tienen empleo pero lo buscan activamente en el transcurso del mes en que se realiza la EPH, implica que este método sólo tiene en cuenta la voluntad de la persona, es decir el "deseo" de buscar empleo y en un período de tiempo escueto, sólo un mes. Por lo expuesto, “si una persona se ha cansado de buscar empleo y no lo encuentra, y por ello abandona la búsqueda - los denominados "desalentados" por ejemplo-, no es considerada desocupada sino "inactiva". A su vez, si una persona dejó de buscar empleo durante un mes y medio antes de ser encuestada por el Indec tampoco sería registrada como desocupada. Consecuentemente, las cifras de desempleo son subestimadas y la cantidad de ocupados es sobreestimada” (Infobae).

Dicho esto abordo una parte del Informe referido del mes de enero del corriente año en relación a nuestra provincia, la población de Jujuy mayor de 15 años serían 488.000 personas, de las cuales están ocupados 280.000, es decir el 57 % que a su vez forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA), la población “inactiva” serían 208.000, es decir el 43%, estando incluidos los adultos mayores de los cuales 54.000 tienen jubilación y pensión y 4.000 no la tienen, siendo los jóvenes que estudian 42.640, tales cifras nos permite deducir que los “inactivos” o desocupados son 107.360. Dentro de la PEA los ocupados son 264.000, es decir el 94 % y solo 16.000, es decir el 6 % los desocupados, lo cual confirma el engaño metodológico del Indec. A su vez podemos inferir que de los 201.000 ocupados son asalariados (entre ellos 18.000 son empleadas domésticas de las cuales sólo 2.000 están registradas), 54.000 trabajan por cuenta propia, 1.000 son trabajadores familiares sin remuneración y los empleadores son 8.000. Entre los cuentapropistas 11.000 están registrados y 43.000 son no registrados, lo que da una aproximación al tema de la informalidad. A su vez el Informe consigna que existen 92.000 empleados públicos registrados y tan solo 1.000 no registrados, lo que es dudoso. Lo llamativo en el sector privado es que en el registro de 90.000 ocupados sólo 43.000, es decir el 47,8 % están registrados empleos en blanco y 47.000, es decir 52,2 % son no registrados (en negro), lo que contradice los datos que publica el Ministerio de Economía de la Nación que solo registra el 32,8 %. Dentro del total de los llamados “inactivos” desde hace más de un año se registran 61.000 personas, o sea desocupados en edad de trabajar, de los cuales el 72 % son mujeres y el 28 % varones, dentro de este cómputo se incluyen 10.000 jubilados y pensionados mujeres y 10.000 jubilados y pensionados varones.

Así también podemos decir que el problema más grave es que dentro de los “inactivos” totales, es decir los que superan el año de no tener trabajo el 42 % son jóvenes de entre 18 y 24 años, según el citado Informe “los jóvenes del aglomerado Jujuy- Palpalá que no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo representan al 20,2 % de la población” a nivel nacional dicho porcentaje promedio es del 16 %.

Los otros datos del Informe en relación a nuestra provincia se refieren a la Tasa de Actividad, Empleo, Desocupación y Subocupación y Empleo no Registrado en el primer trimestre de 2018, los resumimos en los siguientes: Actividad del 28,8 %, a nivel nacional el promedio es del 53,5 %, la Tasa de Empleo es del 22,5 % y la nacional del 40,5 %, entre Desocupados y Sub Ocupados suman el 40,8 % de la PEA, y la Tasa de Empleo no Registrado es del 90 % el promedio en el país es del 58,6 %. Entre los jóvenes de 18 y 24 años al IV trimestre del año 2017 quedaron cesantes 4.162 y se crearon 1.703 empleos. En octubre del 2018 los asalariados registrados crecieron un 0,8 % respecto al mes anterior, y al mes siguiente en el Gran Jujuy se perdieron el 0,7 % de los puestos de trabajo.

Por último este informe da cifras del empleo privado registrado del año 2017 en las que se denominan Áreas Económicas Locales (AEL), son tres, con cabecera en Gran Jujuy, San Pedro y Ledesma, donde los empleos registrados respectivamente son 41.855 (tabaco la principal fuente), 6.762 y 10.257 (Ledesma S.A. como determinante).

En el momento político electoral que transcurre se dan a conocer cifras oficiales de la crisis del empleo y el drama social de Jujuy, que son un reflejo de una estructura económica incapaz de generar decenas de miles de puestos de trabajo genuino, esta realidad no se modifica, en esencia, con nuevas actividades en marcha, por más que se despliegue propaganda oficial abrumadora.