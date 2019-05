Empleados del ISJ solicitaron nuevamente el pase a planta

El pasado viernes mantuvieron una reunión con el presidente de la obra social pero no obtuvieron respuestas.

Empleados del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) decidieron llevar a cabo nuevamente una medida de fuerza debido a que no obtuvieron una respuesta a su reclamo en el que solicitaron el pase a planta permanente de trabajadores que tienen contrato de servicios y contrato de obras, contando con la antigüedad requerida, como así también que no se cobre un monto extra en el arancel que debe pagar el afiliado cuando realiza una consulta médica.

Previamente y en asamblea decidieron que iban a realizar un quite de colaboración en las distintas áreas administrativas y de atención al público en la obra social durante dos horas, ya que la semana pasada desde el miércoles al viernes fue sólo de una hora.

Esta medida no solamente se sintió en el edificio central ubicado en calle Alvear, sino también en las dependencias del interior. Pese a esto hubo una guardia mínima por lo que las personas que se acercaron para realizar un trámite pudieron hacerlo.

El pasado viernes, el presidente del ISJ Pablo Giachino, mantuvo una reunión con delegados de ATE quienes comentaron que no obtuvieron respuestas, por lo que se dispuso seguir con la medida de fuerza en la jornada de ayer. Ahora esperan ser recibidos otra vez para que se les dé una respuesta concreta sobre el pase a planta de 60 empleados.

"Queremos respuestas"

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Silvia Tejerina, empleada y delegada de ATE en el ISJ, comentó que "al no tener ningún tipo de respuestas por parte del presidente del Instituto, decidimos en asamblea continuar con la medida, hoy (por ayer) es de 10 a 12 el quite de colaboración, terminada la medida realizaremos otra asamblea para ver cómo vamos a continuar. De todas maneras, ya se sumaron las delegaciones del interior".

"Fuimos con una gran expectativa a la reunión con el presidente del ISJ y pensamos que tenía una solución a algo o alguna respuesta favorable pero no. Lamentablemente salimos peor que antes y desilusionados por que no dio respuesta a nada. No respondió favorablemente a nada de todo lo solicitado. Incluso lo que más le pedimos fue que se revea el cobro extra en las prestaciones hacia los afiliados y a eso tampoco respondió", añadió la gremialista.

Tejerina insistió en que están abiertos al dialogo tanto con las autoridades del ISJ como del mismo Gobierno provincial para una respuesta favorable, indicando que son, aproximadamente, unos 60 trabajadores los que esperan una respuesta. También solicitaron que no se tomen acciones discriminativas y persecutorias hacia los que se manifestaron.

"Los empleados necesitamos que nos den una respuesta favorable a los pedidos que hace ya casi dos años venimos haciendo. La idea es no dejar sin cobertura a los afiliados, pero también va a depender de la voluntad que ponga el presidente para solucionar los problemas. Esto es político, está en la decisión del presidente del Instituto la voluntad de solucionarlo y ella viene de Casa de Gobierno, queremos una solución", resaltó Silvia Tejerina.